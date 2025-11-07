Hallan mujer muerta en auto sumergido en un estanque en Nueva York

Una mujer fue hallada muerta en un automóvil sumergido en un estanque del condado Otsego, informó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP).

La mujer de 39 años era residente de Richfield Springs y conducía un Mitsubishi Mirage por Cole Hill Road cuando no se detuvo en la señal de alto en la intersección con la Ruta 20 de Estados Unidos y se salió de la carretera, cayendo al estanque, según informaron los agentes, citando una investigación preliminar.

El nombre de la víctima no ha sido divulgado. Se cree que el incidente ocurrió durante la noche del lunes, pero no fue hasta la mañana del martes cuando un transeúnte vio lo que parecía ser una parte del vehículo sobresaliendo del agua y llamó al 911. Tras sacar el auto, la única ocupante fue declarada muerta en el lugar.

Una fotografía compartida por NYSP muestra parte del vehículo sobresaliendo del agua, destacó Daily News. El Equipo de Recuperación Subacuática de la Policía Estatal prestó asistencia en el lugar, junto con los bomberos y paramédicos de Richfield y el médico forense del condado Otsego.

Richfield Springs, una aldea de poco más de 1,000 habitantes, se encuentra a unas 70 millas al noroeste de Albany, capital de Nueva York. Hace un año una mujer saltó intencionalmente a las turísticas cataratas del Niágara en Nueva York con sus dos hijos pequeños, incluido un bebé de 5 meses, informó entonces NYSP.

En diciembre de 2021 una mujer se suicidó al conducir su vehículo hacia las cataratas. Después de sumergirse en el agua, el automóvil se detuvo a unos 100 o 150 pies de las “American Falls”, provocando otro dramático rescate.

En septiembre de 2022 una aparente racha de mala suerte causó la muerte del joven Paul Montenero (29) al caerse de un puente en el condado Orange de Nueva York tras averiarse su auto.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. A principios de julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio. En abril una mujer y una bebé cuyos restos fueron encontrados con 14 años de diferencia cerca de Gilgo Beach, fueron finalmente identificadas como la ex militar Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

