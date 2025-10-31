Cadáver de joven hispana arrojado en campo de golf en NJ; ex novio arrestado

Andrés Calvachi Paz, hombre de 35 años, fue arrestado como sospechoso de la muerte de su ex novia Dayana Chisaguano Maleza (28), cuyo cuerpo fue hallado cerca de un campo de golf en Nueva Jersey a principios de mes.

La fiscalía del condado Essex alega que, tras el crimen, Calvachi hizo todo lo posible para simular que ella aún estaba viva, urdiendo un elaborado plan, incluyendo el envío de fotografías desde su teléfono, comentó NBC News.

El cuerpo fue abandonado en la calle Walnut de Livingston el 7 de octubre, donde un empleado del Cedar Hill Country Club lo descubrió el cuerpo esa mañana tras percibir un olor fétido y seguir el rastro hasta el bosque.

La fiscalía alega que Calvachi Paz estranguló a Chisaguano Maleza después de que ella intentara terminar la relación durante una discusión en el apartamento que compartían en Newark. Presuntamente, colocó el cuerpo en su auto y condujo durante varias horas antes de abandonarlo a 19 millas de distancia en Livingston.

Calvachi Paz fue acusado de homicidio, profanación de cadáver y robo. Hasta ayer no se disponía de información sobre un posible abogado defensor. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Recientemente Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

También este mes Christina Burdette (34) fue hallada sin vida en un apartamento en Atlantic City, Nueva Jersey, dejando dos niños huérfanos. Una autopsia determinó que murió debido a complicaciones de “múltiples traumatismos por fuerza contundente con abuso crónico” y Ceani Barnes, joven de 22 años, fue acusada de homicidio agravado. Previamente un adolescente fue arrestado después de que una mujer fuese apuñalada hasta la muerte dentro de una casa en el sur de Nueva Jersey.

Además Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. En septiembre Gerald Neal (50), un hombre que ya estaba cumpliendo décadas de prisión por matar a su novia en 2019, fue acusado de dispararle fatalmente a un viejo amigo y deshacerse del cuerpo en Long Island (NY).

En agosto Kasim McDonald, empleado municipal en Newark (NJ), se entregó a la policía como sospechoso de balear fatalmente a su ex novia, Shaneequah Williams. Previamente Ricardo Jorge Santos, sargento de primera clase de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio, en un vehículo. Las autoridades sospechan que antes de quitarse la vida había matado a su ex, una doctora veterinaria, y a su nuevo novio bombero.

También ese mes NYPD arrestó a Robert Strother (27) como sospechoso de la brutal muerte en El Bronx (NYC) de su novia Princesa Encarnación Soto (21), cuyo cuerpo presentaba señales de tortura. A fines de julio un hombre fue detenido como sospechoso de rociar gasolina a su esposa, amenazando con incendiarla a ella y a su casa en Nueva Jersey. La situación se prolongó por casi 7 horas e incluso intervino un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales).

En julio, en un lapso de pocos días, tres hispanos fueron acusados de presuntos crímenes pasionales en Queens. Previamente Audwin Caines (62) fue arrestado como sospechoso de matar a tiros a su esposa enfermera a plena luz del día también en una calle de ese condado.

En abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento crimen. En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen.

El año pasado William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda