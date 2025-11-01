Hispano se declaró culpable de matar a ex novia frente a su bebé en hogar en Nueva York

José William Funes Zabala se declaró culpable de apuñalar fatalmente a su ex novia Brenda Guadalupe Alfaro Alcántara unas 35 veces frente al bebé de dos años de ambos en un hogar en Long Island (NY).

Funes Zabala (44), residente de Roosevelt (condado Nassau), admitió que apuñaló a la mujer de 29 años en la casa de ella en Hempstead la noche del 5 de octubre de 2024, un día después de que expirara una orden de protección en su contra, declaró la fiscal de distrito, Anne T. Donnelly.

Su sentencia está programada para el 18 de diciembre. La fiscalía ha solicitado una pena de entre 25 años y cadena perpetua, acotó Daily News.

Según la evidencia, Funes Zabala fue al apartamento de su ex novia, ubicado en el sótano, alrededor de las 6 p.m. para visitar a su hijo, pero ambos discutieron después de que él se enterara de que Alfaro Alcántara estaba saliendo con otra persona. La pelea verbal rápidamente se tornó violenta y él apuñaló a aproximadamente 35 veces en su dormitorio, delante del niño. Alrededor de una hora después, abandonó el apartamento con la cara ensangrentada, según los investigadores. Huyó, dejando atrás a su bebé ileso.

“Este acusado apuñaló brutal y repetidamente a su ex novia más de 30 veces en su casa durante una visita con su hijo, dejando que el niño de dos años presenciara el horrendo ataque y la mirada desolada de su madre”, declaró Donnelly.

Posteriormente encontraron al niño empapado en la sangre de su madre. “Éste fue un acto de violencia horrendo que le arrebató la vida a una mujer y la inocencia a un niño pequeño. Dos vidas destruidas por la crueldad y el orgullo herido de este acusado”.

Funes Zabala fue arrestado al día siguiente y acusado de homicidio, poner en peligro a un menor y posesión de armas. En un principio se declaró “no culpable”, pero el miércoles admitió su culpa.

En un caso similar, esta semana Andrés Calvachi Paz (35) fue arrestado como sospechoso de la muerte de su ex novia Dayana Chisaguano Maleza (28), cuyo cuerpo fue hallado cerca de un campo de golf en Nueva Jersey a principios de mes.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. También este mes Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

En septiembre Gerald Neal (50), un hombre que ya estaba cumpliendo décadas de prisión por matar a su novia en 2019, fue acusado de dispararle fatalmente a un viejo amigo y deshacerse del cuerpo en Long Island (NY). En agosto Kasim McDonald, empleado municipal en Newark (NJ), se entregó a la policía como sospechoso de balear fatalmente a su ex novia, Shaneequah Williams. Previamente Ricardo Jorge Santos, sargento de primera clase de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio, en un vehículo. Las autoridades sospechan que antes de quitarse la vida había matado a su ex, una doctora veterinaria, y a su nuevo novio bombero.

También ese mes NYPD arrestó a Robert Strother (27) como sospechoso de la brutal muerte en El Bronx (NYC) de su novia Princesa Encarnación Soto (21), cuyo cuerpo presentaba señales de tortura. A fines de julio un hombre fue detenido como sospechoso de rociar gasolina a su esposa, amenazando con incendiarla a ella y a su casa en Nueva Jersey. La situación se prolongó por casi 7 horas e incluso intervino un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales).

En julio, en un lapso de pocos días, tres hispanos fueron acusados de presuntos crímenes pasionales en Queens. Previamente Audwin Caines (62) fue arrestado como sospechoso de matar a tiros a su esposa enfermera a plena luz del día también en una calle de ese condado.

En abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento crimen. En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen.

El año pasado William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte (65) fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda