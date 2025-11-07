Leslie Gallardo cuenta cómo fue su experiencia al actuar junto con Niurka Marcos

Leslie Gallardo, creadora mexicana de contenido, debutó como actriz en la obra teatral Zafira, en la que además compartió con su exsuegra, la mediática vedette cubana Niurka Marcos.

¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué fue lo que más le gustó? fueron algunas de las interrogantes que contestó en una entrevista con el programa La Mesa Caliente, que transmite la cadena Telemundo.

“¿Cómo ha sido trabajar junto a Niurka Marcos? La verdad fue una experiencia maravillosa, ha sido una gran maestra, ¿quién mejor que la mejor vedette que la tenemos en los tiempos de ahora que Niurka para enseñarme este arte del vedettismo”, dijo.

Luego, explicó que fue un trabajo arduo que la agotó, pero le dejó resultados muy satisfactorios.

“Es cansado, la verdad fueron unos fines de semana exhaustivos. Lo dimos todo, verdaderamente, es una gran experiencia dentro del teatro y creo que va a ser la primera de muchas, porque me encantó el recibir el aplaudo del público tan cercano”, agregó en su entrevista.

Otra de las preguntas que le hicieron fue acerca de cómo se sintió cuando se enteró de que su ex Emilio Osorio estuvo entre el público: “Él fue a ver a su mamá”.

Verónica Bastos bromeó con que él igual la vio bailando y Leslie contestó: “No, pues es que menso no es. Yo me veo muy espectacular”.

En la entrevista confirmó que hubo una escena en la que se le acercó a Emilio y le dijo una línea: “¿Por qué tiemblas, papito? ¿Tienes frío?”.

Aseguró que hubo ese cotorreo entre ellos y fue una oportunidad para que se hiciera todo más ameno para sus compañeros, e incluso para Niurka Marcos.

Leslie Gallardo destacó también que aunque terminaron, tienen una relación sana y reconoció todo lo bueno que hubo cuando compartieron como pareja. “No es que haya una amistad, pero el cariño de mi parte siempre va a existir porque Emilio fue un maestro y me enseñó muchísimas cosas”, sostuvo.

