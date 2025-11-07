Migbelis Castellanos opina de la polémica que hubo con Fátima Bosch en el Miss Universo

Migbelis Castellanos, presentadora venezolana de televisión y ex reina de belleza, criticó duramente a Nawat Itsaragrisil por la actitud que tuvo contra la mexicana Fátima Bosch en el Miss Universo.

“Muy bien por esta chica de México, porque todas deberíamos aprender a defendernos así, con las palabras correctas, con buenos argumentos, en el escenario, en la situación que sea. No importa si está en el Miss Universo, en su oficina, o está con la familia, usted diga ‘no, yo tengo derecho también a hablar y lo digo. Muy bien por ella”, afirmó en el programa Desiguales, transmitido por Univision.

La dura opinión de Migbelis Castellanos sobre polémica con Fátima Bosch en el Miss Universo

La Miss Venezuela 2013 consideró que desde que Donald Trump salió de la presidencia del certamen, se ha deteriorado mucho la organización.

“Ahora lo que estamos viendo es una lucha de poderes, hombres o mujeres que quieren tener el poder absoluto para ellos tener el centro de atención y me parece que está muy chimbo”, afirmó.

Adamari López también intervino en este debate y destacó la forma en la que Fátima Bosch enfrentó este problema. “Yo siento que parte de la preparación que debe tener una miss y que debe seguir proyectando es esa seguridad que tuvo Fátima al levantarse y respetarse por sus valores. Cuestiono también a las que de alguna u otra manera se paralizaron diciendo ‘bueno, esta es mi oportunidad de brillar en este concurso’, pero a la misma vez se faltaron el respeto porque vas a permitir que un hombre le diga así a una de tus compañeras”, sostuvo.

Migbelis Castellanos le dijo a la boricua que no estaba de acuerdo, pues eso no es parte de la preparación de las misses sino algo que le inculcan en casa. “Esto es un concurso de belleza, no es el Premio Nobel de la Paz, yo participé ahí y la preparación es para ser embajadora social”, recordó.

