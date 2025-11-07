Pizzería de Long Island celebra haber venido un millón de pizzas regalándole a un cliente fiel con un año de comida gratis

Jonny Dawson llevaba casi 2 décadas anotando cuidadosamente cada pizza que salía del horno de su pequeño negocio en Long Island. Todo comenzó en 2005, cuando decidió registrar las 56 pizzas que vendió el día de apertura de su pizzería, Jonny D’s, en Huntington Station.

“Lo hice como algo nostálgico, para recordar el inicio”, explicó el chef y propietario al New York Post. “Pero seguí escribiéndolo cada día, y antes de darme cuenta ya tenía años de registros”.

Aquella simple costumbre se convirtió en una tradición que le permitió calcular, hace apenas unas semanas, que su pizzería estaba a punto de alcanzar un hito insólito: la pizza número un millón vendida. Y, lejos de dejarlo pasar, decidió convertirlo en una celebración inolvidable.

Una idea que se volvió viral

Dawson, de 44 años, anunció un concurso en las redes sociales del local: el cliente que comprara, ya fuera un pastel entero o una porción, la pizza número un millón ganaría una pizza a la semana durante todo un año, hasta noviembre de 2026.

“Pensé que sería divertido y una buena forma de agradecer a nuestros clientes”, dijo el empresario, que cambió su carrera en el sector de seguros por la pasión de hacer pizza. “Si era una entrega, iba a subir al auto con algunos de los chicos del equipo, llevar globos y grabar el momento frente a la casa del ganador”.

Lo que comenzó como un gesto simbólico terminó por atraer una avalancha de nuevos clientes. “Fue una locura, la gente quería ser quien se llevara el premio”, contó Dawson.

La ganadora: una clienta de toda la vida

Finalmente, el codiciado trofeo, o mejor dicho, el trozo de pizza, cayó en manos de Keesha Bailey, una madre soltera de 4 hijos que vive en la zona y lleva más de 15 años comprando en Jonny’s.

Bailey, de 41 años, recuerda perfectamente la primera vez que comió una de las pizzas de Dawson. “Era 2009, estaba sentada en el suelo de mi nuevo apartamento, sin muebles, comiendo una pizza de Jonny’s”, dijo entre risas. “Nunca he ganado nada en mi vida, así que esto fue increíble”.

“Una preocupación menos en la semana”

El sábado que se anunció la pizza número un millón, Bailey había pasado al local a la hora del almuerzo, pero regresó más tarde para encargar una pizza mitad regular y mitad pepperoni. Era para su hijo de 15 años, Rasiere, y algunos compañeros del equipo de fútbol americano de Huntington High School.

“Les dije que volvería después del juego, como a las 3:15”, relató. “No tenía idea de que había un concurso ni nada parecido”.

Cuando regresó junto a sus hijos más pequeños, Raquiese, de 12 años, y Mikiyla-Racquel, de 14, Dawson y su equipo la sorprendieron con globos, serpentinas y una explosión de confeti. Todo quedó grabado en video.

“Pusimos un dispositivo con un hilo para soltar los globos justo cuando la pizza estaba lista”, explicó Dawson. “Todo el personal salió a celebrar”.

Bailey, que trabaja como administradora en una oficina de Melville, todavía se ríe al recordar el momento. “No entendía qué estaba pasando al principio. Luego mis hijos empezaron a gritar: ‘¡Vamos a comer pizza todos los días!'”.

La pizza que une a una comunidad

Para Bailey, el premio significa más que un simple ahorro. “Es tremendamente útil tener un día a la semana en el que no tengo que preocuparme por cocinar”, confesó. “Es un alivio, especialmente cuando tienes hijos adolescentes que comen como campeones”.

Su hijo mayor, Raseac, de 21 años, juega fútbol americano universitario en Morrisville, y sus 3 hermanos menores también son deportistas. “Mis hijos tienen buen apetito, así que esta pizza nos viene perfecta”, bromeó.

Incluso los compañeros de equipo de Rasiere ya están disfrutando del premio. Bailey suele preparar platos para las comidas previas a los partidos, costillas, banana pudding y, ahora, pizza fresca cortesía de Jonny’s. “Ya le están escribiendo mensajes a mi hijo: ‘¿Pizza por tu cuenta esta semana?'”, contó entre risas.

Un negocio hecho con pasión

Dawson, quien convenció a su padre para pedir un préstamo hipotecario y así abrir la pizzería hace casi 21 años, asegura que el secreto del éxito es la constancia. “Nunca imaginé que llegaría a este punto. Solo quería hacer buena pizza y crear un lugar donde la gente se sintiera bienvenida”.

El empresario afirma que la celebración del millón de pizzas fue, ante todo, una forma de agradecer a su comunidad. “Estas cosas nos recuerdan por qué empezamos. No se trata solo de comida, sino de compartir momentos”, reflexionó.

Y aunque Jonny’s ya está recibiendo cientos de pedidos diarios, Dawson dice que seguirá registrando cada pizza que salga de su horno. “Después de todo, si ya llegamos al millón, ¿por qué no ir por los dos millones?”, dijo entre risas.

