Raúl de Molina revela cómo su honestidad lo ha metido en problemas

El conductor Raúl de Molina se siente muy emocionado por formar parte de los Latin Grammy 2025, que serán el próximo jueves 13 de noviembre. Por ello, ofreció una exclusiva a People en Español, donde se refirió a lo agradecido que está por este proyecto, pero también mencionó los inconvenientes en los que a veces se ve envuelto por su forma de expresarse.

“Yo me meto en problemas por lo que digo, pero creo que el público entiende que trato de decir la verdad, y eso me ocasiona problemas, no solo en la alfombra, sino también en mi programa”, dijo sobre sus opiniones en público.

El cubano recordó que no es la primera vez en la cual él formará parte de ‘Noche de estrellas’, la antesala que transmiten antes de anunciar a los ganadores de la noche. Además, algunos cantantes aprovechan para lucir sus mejores looks que reservaron para una fecha tan importante, donde el trabajo realizado en el último año es reconocido por la Academia, hecho que sin duda a él lo entusiasma.

“Para mí, es un placer de verdad, un honor ser parte de esto año tras año. Lo disfruto mucho y lo espero durante todo el año. Para mí, haber estado allí desde que comenzó aquí en Univision dentro de la premiación más importante que hay a la música latina en el mundo es un honor”, añadió durante la conversación.

De Molina comentó una anécdota sobre la primera vez que participó en estos premios, que son transmitidos a través de la pantalla de Univision. Resaltó que las cosas han cambiado mucho, dado que en aquel entonces se le hacían interrogantes de cualquier tipo a los famosos, pero ahora ya no. Además, cada animador ya tiene asignados a los cantantes que entrevistará, aunque en el pasado eso era al azar.

“Estaba nervioso, ya yo no me pongo tan nervioso, pero la primera vez estaba extremadamente nervioso de qué iba a pasar, qué iba a pasar cuando tú le haces una pregunta [al artista] y no le gusta… Ya eso cambió un poquito porque ahora no haces tantas preguntas que no le gusten, pero en aquella época sí”, mencionó.

