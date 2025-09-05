Raúl de Molina sale en defensa de Christian Nodal: “Me da una pena horrible”

El conductor del programa ‘El Gordo y la Flaca’, Raúl de Molina, salió en defensa del cantante mexicano Christian Nodal ante las críticas que ha recibido recientemente.

Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron criticados por su actitud con la prensa al asistir a la cuarta edición anual de Creadores de Hoy, Líderes del Mañana. Ambos cantantes y esposos no ofrecieron entrevistas, tampoco posaron ante la prensa y su presencia se limitó a la actuación de Ángela Aguilar en el evento.

En el programa Raúl de Molina y su compañera Lili Estefan cuestionaban por qué la prensa continuaba asediando a Nodal y Ángela Aguilar a más de un año de casados. De Molina aseguró que sentía pena por Nodal en medio de toda esta situación.

“Y los siguen matando en las redes. Y el que yo quiero que es Christian Nodal que lo conozco —como yo he dicho siempre— me da una pena horrible con él, horrible”, dijo el conductor según recogió PEOPLE.

De Molina lamentó que la carrera de Nodal se vea empañada por las críticas y la polémica. “Me da una pena con con este muchacho que tiene una carrera increíble. Que ha luchado por esto, Que tiene una voz increíble que es el mejor cantante casi de la musica grupera que existe”.

A juicio de Molina, la polémica que enfrentó Nodal tras su separación con Cazzu y su veloz inicio de relación con Aguilar ya quedó en el pasado. “Lo están acabando innecesariamente en las redes sociales. Ya todo eso pasó, lo de Cazzu y todo eso. No lo deben de tratar así. No sé quién está detrás de todo esto. Si son gente que lo quieren hacer para coger seguidores, no sé”.

Luego de un año de la polémica separación de Christian Nodal con la madre de su hija, la cantante argentina Cazzu, el artista se encuentra disfrutando de su matrimonio con Ángela Aguilar con quien se casó dos meses después de anunciar su ruptura con Cazzu. Nodal fue señalado de engañar a Cazzu con Ángela Aguilar, algo que Nodal desmintió en múltiples ocasiones.

En una reciente entrevista con Adela Micha, Nodal ofreció detalles sobre su ruptura con Cazzu y aseguró que Cazzu le pidió acabar la relación. Pocos días después de su ruptura fue cuando se reencontró con Ángela Aguilar y confirmaron su relación.

Cazzu ha dicho recientemente que la pensión de Nodal a su hija es insuficiente y también aseguró que el cantante no le ha otorgado el permiso para que su hija viaje con ella.

