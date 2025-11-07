Sean ‘Diddy’ Combs fue sorprendido bebiendo alcohol casero en prisión

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs fue sorprendido bebiendo alcohol casero en la Institución Correccional Federal de baja seguridad de Fort Dix en Nueva Jersey, según informó TMZ.

Fuentes informaron al mencionado medio de comunicación que el rapero, quien fue condenado por delitos de prostitución, estuvo bebiendo alcohol casero fabricado con Fanta, manzanas y azúcar. Esta bebida se deja fermentar durante semanas y se convierte en alcohol.

TMZ indicó que los funcionarios policiales consideraron trasladar a Combs a otra unidad como parte de su castigo. Sin embargo, decidieron que permaneciera en el mismo lugar.

Tras ser condenado a 50 meses de prisión al ser declarado culpable de dos delitos de transporte para ejercer la prostitución, los abogados de Combs solicitaron que el rapero fuese trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde había estado tras las rejas desde su arresto, la Fort Dix en Nueva Jersey. La defensa argumentó en su solicitud que el rapero necesitaba el traslado para someterse a un tratamiento de rehabilitación por drogas. Además, se quejaron de las condiciones del centro penitenciario de Brooklyn.

Antes de ser condenado, Sean ‘Diddy’ Combs envió una carta al juez en la que pedía misericordia, lamentaba el daño que había causado y aseguraba que estaba sobrio por primera vez en 25 años.

“Desde mi encarcelamiento, he experimentado una renovación espiritual. Estoy en un camino que requerirá tiempo y esfuerzo. Me enorgullece decir que estoy trabajando más duro que nunca. Estoy comprometido con el camino de mantenerse libre de drogas, no violento y pacífico”, escribió en su carta.

Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y enfrentó cargos de conspiración, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. El dueño de Bad Boy Récords enfrentó un juicio de ocho semanas y fue declarado inocente de los cargos más graves de conspiración y tráfico sexual, con los que se enfrentaba a la cadena perpetua.

Tras ser condenado a 50 meses de prisión, tiempo del cual se descontará el año que ya cumplió tras las rejas, la posible fecha de liberación es el 8 de mayo de 2028.

