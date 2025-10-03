Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión este 3 de octubre en un tribunal federal de Nueva York. El rapero fue declarado culpable en julio de este año de dos delitos de transporte para facilitar la prostitución.

Horas antes de conocerse la sentencia, decenas de personas se apostaron en las cercanías del tribunal federal de Nueva York para apoyar al músico. También acudieron al tribunal algunos de los familiares de Combs como su madre y sus hijos, algunos de los cuales testificaron en la audiencia de sentencia de hoy.

Hijos de Sean ‘Diddy’ Combs asisten a la audiencia de sentencia de su padre en Nueva York. Crédito: Eduardo Munoz Alvarez | AP

En sus alegatos finales, la fiscal Christy Slavik argumentó que Combs debía “rendir cuentas” y se refirió a la vida “destrozada de sus víctimas”. “Hoy se trata de rendición de cuentas y justicia. Rendición de cuentas para el acusado, quien cometió graves delitos federales repetidamente a lo largo de 15 años, y justicia para el público, incluyendo a las víctimas, cuyas vidas han sido destrozadas. Se trata de un caso sobre un hombre que cometió actos horribles contra personas reales para satisfacer su propia gratificación sexual”, dijo la fiscal, según reseña Telemundo.

En su turno, el abogado defensor Jason Driscoll defendió una pena más indulgente para el rapero. El equipo de Combs había solicitado hace días que se sentencie al músico a 14 meses de prisión, tiempo al que se le restaría el año que ya estuvo privado de libertad. Driscoll defendió que el rapero no se lucró al transportar a personas por fronteras estatales con fines de prostitución y asegura que el lucro es escencial en casos de personas acusadas bajo la Ley Mann.

Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de delitos graves de conspiración, tráfico sexual y transporte para facilitar la prostitución. El rapero estuvo arrestado en un centro de detención federal en Brooklyn mientras se llevaba a cabo el juicio.

El magnate musical fue acusado de cometer delitos sexuales durante sus polémicas y populares fiestas llamadas ‘Freak Offs’. Varias mujeres, incluyendo su exnovia Cassie Ventura, testificaron que Combs les obligaba a tener relaciones sexuales con hombres durante estos eventos. Según sus testimonios, las fiestas duraban días y a menudo ellas estaban bajo los efectos de estupefacientes. Las mujeres describieron haber sido golpeadas, amenazadas, agredidas sexualmente y chantajeadas por Sean “Diddy” Combs.

Tras dos meses de juicio, tiempo en el que la Fiscalía presentó a más de 30 testigos que declararon en contra de Combs, el rapero fue absuelto de los delitos graves de conspiración y tráfico sexual, cargos con los que se enfrentaba a la cadena perpetua. El jurado declaró a Combs culpable de dos cargos de transporte para facilitar la prostitución bajo la Ley Mann federal, delitos por los que el rapero enfrentaba hasta 20 años de prisión.

La Fiscalía solicitaba al juez federal de distrito Arun Subramanian una condena de más de 11 años para el rapero por los delitos de los cuáles fue condenado. Mientras que la defensa pedía la liberación inmediata del rapero y argumentaba que la solicitud de la fiscalía era “desproporcionada”.

Luego de ser declarado culpable el pasado 2 de julio, Combs permaneció en prisión a la espera de la audiencia de sentencia. Desde su arresto el juez negó en varias ocasiones la solicitud de liberar bajo fianza al rapero mientras esperaba la sentencia. La defensa argumentó que el magnate había tenido oportunidad de reflexionar sobre sus errores y que además había cambiado profundamente.

Un día antes de conocer la sentencia, Sean ‘Diddy Combs envió una carta al juez en la que pidió perdón por los delitos cometidos. “Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados”, dice en su escrito de cuatro páginas.

El texto continúa reconociendo los errores que cometió en el pasado. “No tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo. En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos. Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras ‘lo siento’ nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado”, asegura el famoso cantante en la misiva citada por diversos medios estadounidenses.

