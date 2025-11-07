Sydney Sweeney responde a su polémica campaña de jeans: “No me afectó en absoluto”

La actriz Sydney Sweeney reaccionó a la polémica que generó su controversial campaña publicitaria para ‘American Eagle’, una marca de jeans, en agosto de este año.

La estrella de la serie de HBO ‘Euphoria’ conversó al respecto en una entrevista para GQ. La actriz aseguró que la reacción del público a su campaña fue una “sorpresa” pero reconoció que no le afectó “en lo absoluto”.

“Hice un anuncio de vaqueros. La reacción fue una sorpresa, sin duda, pero me encantan los vaqueros. Solo uso vaqueros. Al final, sabía para qué era el anuncio, y eran unos vaqueros estupendos; no me afectó en absoluto”, dijo Sweeney a GQ.

La publicidad de ‘American Eagle’ con Sydney Sweeney fue fuertemente criticada en redes sociales. Como parte de la publicidad, la marca hizo un juego de palabras con la palabra “jeans” y “genes” las cuales se pronuncian igual en inglés.

La campaña destacaba los “buenos genes” de la estrella, caracterizada por su cabello rubio y ojos azules. Esta campaña fue señalada de promover la eugenesia, una creencia racialmente sesgada que pretendía mejorar la genética humana y estaba asociada al supremacismo blanco.

Sydney Sweeney no hizo comentarios al respecto de esta polémica. En la entrevista, la popular actriz aseguró que debido a su intensa agenda laboral no pudo prestarle atención a la atención viral que recibió su campaña. “Simplemente guardé el teléfono. Estaba filmando todos los días. Estoy filmando Euphoria, así que trabajo jornadas de 16 horas y no suelo llevar el teléfono al set; trabajo, luego me voy a casa y duermo. Así que no vi mucho de eso”.

Tras la polémica, American Eagle emitió un comunicado aclarando que la campaña se trataba solo de jeans, descartando cualquier otra interpretación al respecto. “Sydney Sweeney Has Great Jeans” trata, y siempre ha tratado, sobre los vaqueros. Sus vaqueros. Su historia. Seguiremos celebrando cómo cada persona luce sus vaqueros AE con confianza, a su manera. Unos buenos vaqueros sientan bien a todo el mundo”, dijo la marca en agosto.

Durante su paso por el Festival de Cine de Toronto, donde promocionaba su película ‘Christy’, Sydney Sweeney se negó a hablar sobre la respuesta. “Estoy allí para apoyar mi película y a la gente que participa en ella, no para hablar de vaqueros. La película trata sobre Christy [Martin], y de eso es de lo que voy a hablar”, declaró a Vanity Fair en septiembre.

