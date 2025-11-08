Amara La Negra revela cómo el perdón transformó su vida con su padre

Amara La Negra, en diversas oportunidades, ha hablado de la relación que tuvo en el pasado con su papá. A pesar de que fue una persona que no estuvo presente para asumir su rol, ella ha decidido dejar las cosas negativas a un lado y perdonarlo, dado que la afectada es ella y no es sano para seguir viviendo. En ocasiones, el hecho de recordar lo que había pasado la llevó a ver consecuencias en sus relaciones amorosas.

“Yo no siento que tuve rencor hacia mi padre. Lo que, obviamente, sí estoy de acuerdo con la doctora Nancy, es que uno lleva cierto dolor, cierto trauma por muchos años, que puede afectar la manera en que tú tienes relaciones después con tus parejas; pero quise perdonarlo porque nadie sabe la historia de cada quien en su momento. ¿Quién soy yo para venir a juzgar?“, expresó en Desiguales.

La presentadora de origen dominicano dijo que ya era momento de empezar a construir buenos momentos con su padre y dejar lo que ya pasó atrás. Sin embargo, agregó que no siente que haya cerrado el ciclo, pero sigue con las ganas de querer mejorar esa parte de su vida y explicó que el hecho de que él no haya estado no justifica que ella deba tener un mal comportamiento con él.

“Si lo tengo todavía en vida, por lo menos lo único que puedo tratar de hacer es disfrutar, tratar de reconstruir lo que se pueda. ¿Que si uno sana un cien por ciento? En mi caso, no, pero lo único que puedo hacer es continuar trabajando hacia eso. Y también, yo digo, el que él no fuera un padre presente no quiere decir que yo tengo que demostrar ser una mala hija”, expresó en el programa de Univision.

Amara detalló que hay algo que disfruta mucho de su padre, y es el rol de abuelo que está asumiendo ahora que viven juntos, ya que sus pequeñas se han convertido en todo para él. Antes de finalizar, aconsejó a aquellos que tienen algo que perdonar y no esperar a que ya no haya oportunidad para que valga la pena.

“Tal vez conmigo la verdad no fue un padre presente, pero con mis hijas es un abuelo espectacular. Siempre está presente, muy cariñoso. Así que si usted tiene ese sentimiento en su corazón, inténtelo. No hay peor sentimiento que luego, cuando ya es muy tarde, arrepentirse de que debí perdonar y debí hacerlo”, expresó.

