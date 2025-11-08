André Jardine calienta la previa del partido contra el Toluca

Las Águilas del Club América esperan poder cerrar la ronda regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con una contundente victoria ante los Diablos Rojos de Toluca en la Jornada 17 de la competencia, por lo que su director técnico André Jardine se encuentra enfocado en poder alcanzar el objetivo fijado desde inicios de campaña.

En declaraciones ofrecidas por el brasileño durante la conferencia de prensa previa a este encuentro, el estratega enfrentó a los medios con serenidad, respondiendo a las críticas del sector antiamericanista que ha señalado una supuesta “crisis” en el conjunto azulcrema.

“No digo nada, son libres, están haciendo bien su trabajo, probablemente consiguieron muchos likes y visualizaciones, están haciendo bien su trabajo, no pasa nada, hoy está de moda hacer recortes (de video) que te generan muchos likes”, expresó con calma y con una clara sonrisa que demuestra que el equipo se siente en grandes condiciones.

André Jardine apunta a un nuevo torneo de éxitos en ronda regular. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

“Pero que tengan el cuidado porque a veces la historia se los cobra, una opinión que no fue la mejor posible, no me molesta, los entiendo, cada uno hace su trabajo y yo intento hacer el mío de la mejor manera posible”, añadió Jardine, restando importancia a las críticas y enfocándose en el rendimiento de su plantel.

El América llegará al Nemesio Diez con la posibilidad de adueñarse del liderato general del torneo debido a que sólo necesitan un triunfo ante el vigente campeón y una caída de Cruz Azul frente a Pumas de la UNAM para poder cerrar la fase regular en lo más alto, asegurando así disputar los Cuartos de Final de la Liguilla con la ventaja de cerrar en casa.

En cuanto al estado físico de sus jugadores, Jardine fue claro al revelar que no todos estarán disponibles para este encuentro. El técnico confirmó que Henry Martín y José “Pantera” Zúñiga seguirán ausentes, ya que no lograron recuperarse por completo.

“Henry y Zúñiga, que eran jugadores que teníamos esperanza de ya contar con ellos… esta vez voy a ser sincero aquí, no están para el partido, les hace falta alguna cosa aún para estar entrenando al parejo”, explicó.

El delantero del Club América apuesta por un gran futuro de su compatriota en la selección. Crédito: Imago7

“Zendejas ya está disponible, entrenó toda la semana, dejo en el aire si arranca o no el partido, es importante tener esta duda ante el rival, pero ya está bien”, comentó el entrenador, manteniendo el suspenso sobre su alineación titular.

Finalmente, Jardine subrayó que, a pesar de la importancia del encuentro ante Toluca, no pondrá en riesgo a ninguno de sus futbolistas con molestias físicas.

“Justamente por estar tan cerca de la Liguilla no vale la pena arriesgarlos, sigue siendo un partido importante, pero tenemos que contar con todos, ahí tenemos que estar al 100 por ciento, con mucha probabilidad de lograr este objetivo”, concluyó el técnico azulcrema.

