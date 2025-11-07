Édgar Berlanga también se une a los desafiantes de Jake Paul con potente mensaje

El boxeador estadounidense Jake Paul sigue sin tener un rival confirmado para su próximo combate luego de anunciarse la baja de Gervonta Davis a este enfrentamiento, por lo que han surgido muchos posibles candidatos que desean hacerse con este puesto para subir al cuadrilátero contra el hombre viral de los combates.

Uno de los que ha decidido alzar su mano para esta oportunidad es el boxeador puertorriqueño Édgar Berlanga, quien expresó abiertamente su deseo de ser quien enfrente al youtuber en el ring, mostrando total disposición para firmar el contrato de inmediato.

La incertidumbre surgió luego de que Gervonta Davis quedara fuera del evento programado para el 14 de noviembre, tras ser acusado por una exnovia. Este giro inesperado obligó a la promotora Most Valuable Promotions (MVP) a reorganizar el plan, trasladando la función a diciembre y comenzando la búsqueda de un nuevo oponente para Paul. Entre los nombres que se han considerado figuran Ryan García, Andre Ward, Terence Crawford e incluso Francis Ngannou, aunque ninguno ha concretado un acuerdo.

Mientras tanto, Berlanga aprovechó el momento para lanzarle un reto directo al influencer estadounidense a través de un video publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el boricua le instó a responderle las llamadas.

Eddie Hearn cree que Paul vende más que Canelo y Crawford. Crédito: Etienne Laurent | AP

“Oye, Jake. Contesta el teléfono, Jake. Te he estado llamando. Hagamos que la pelea se concrete. Contesta el teléfono. Deja de jugar”, expresó el peleador en sus declaraciones.

Después de su dura derrota por nocaut ante Hamzah Sheeraz el pasado 12 de julio en la ciudad de Nueva York, Berlanga busca una oportunidad para reivindicarse y recuperar protagonismo en el mundo del boxeo. Enfrentar a Jake Paul representaría no sólo una vitrina mediática de alto nivel gracias a la transmisión por Netflix, sino también una ganancia económica importante.

Se rumora que Gervonta Davis habría asegurado una bolsa cercana a los 40 millones de dólares por su pelea con Paul, cifra que sin duda motiva a Berlanga a insistir en ser el elegido. Sin embargo, Jake Paul no ha respondido a su propuesta por el momento, aunque sí ha tenido intercambios en redes sociales con Francis Ngannou.

Mientras espera una respuesta, Berlanga no detiene su preparación y diversos medios de comunicación afirman que también podría estar negociando un combate frente a José Armando Reséndiz, actual campeón interino súper medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), para realizar una atractiva pelea durante el primer trimestre del próximo año.

