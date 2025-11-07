Rolando Romero se ofrece como suplente para enfrentar a Jake Paul

El boxeador mexicano y campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Rolando “Rolly” Romero, ha levantado la mano para ocupar el lugar del estadounidense Gervonta Davis y enfrentarse a Jake Paul antes de que concluya el 2025 con el fin de lograr una nueva victoria antes de finalizar el año.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una transmisión en vivo a través de las redes sociales, donde lanzó un reto directo al popular influencer convertido en boxeador. Con confianza absoluta, aseguró que necesita solo una semana de preparación y prometió un nocaut espectacular.

Durante su mensaje, Romero no solo desafió a Paul, sino que también arremetió contra la tendencia del boxeo protagonizado por celebridades e influencers para demostrar que es algo que deben dejarle a los verdaderos pugilistas.

Jake Paul todavía quiere pelear contra el Canelo Álvarez. Crédito: Etienne Laurent | AP

“Voy a abofetear a Jake Paul en la cara porque, ante todo, estoy harto de esto del boxeo de YouTube. Estoy más harto de esto del boxeo de YouTube que todos los demás, soy el mejor en el peso welter, hermano. ¿Qué tal ser el mejor en el peso crucero? Yo y Jake peleamos en dos semanas, estaré listo en una. Estaré listo para abofetear a Jake Paul en la cara en tan solo una semana”, aseguró el peleador de 28 años.

La propuesta de Romero llega justo después de la cancelación del combate entre Paul y Davis, originalmente programado para el 14 de noviembre. La promotora Most Valuable Promotions (MVP), que trabaja junto a Netflix para mantener el evento en pie este diciembre, se ha visto obligada a buscar un reemplazo de peso.

Entre los nombres que han surgido están Ryan García (cuya participación fue descartada por Oscar De La Hoya debido a su contrato con DAZN), además de Nate Díaz, Andre Ward y Francis Ngannou. Sin embargo, ninguna de estas negociaciones ha prosperado.

Eddie Hearn cree que Paul vende más que Canelo y Crawford. Crédito: Etienne Laurent | AP

Romero, quien presume un récord de 16 victorias (14 por nocaut) y solo una derrota, ya había estado involucrado en la promoción inicial de la pelea cancelada, incluso participando en la conferencia de prensa en Miami. Su estilo provocador y su estatus de campeón activo lo convierten en una alternativa real para mantener vivo el espectáculo, aunque tendría que subir de las 147 libras a las 200 que afirma pesar en este momento.

“El equipo de Jake Paul no me va a dejar ganar, creo que Jake Paul me tiene miedo. Voy a arrasarlo, Jake Paul sería noqueado en frío por mí, hermano. Sí, Jake Paul será noqueado en frío, no soy pequeño, eso 200 libras ahora mismo”, concluyó Rolly Romero en sus declaraciones.

Las fechas del 12 y 19 de diciembre se perfilan como las más probables para el evento, lo que daría alrededor de seis semanas para cerrar acuerdos y comenzar la preparación de ambos peleadores.

Sigue leyendo:

–Dmitry Bivol fija su mirada en un combate contra el Canelo, Beterbiev o Benavídez

–Cristiano Ronaldo pone su mirada en los eSports: “Son el futuro”

–Evander Holyfierd: “Quieren entregar el boxeo a magnates corporativos”