Posibles rivales de Jake Paul tras la cancelación de Gervonta Davis

La suspensión de la megapelea entre Jake Paul y Gervonta Davis no ha detenido los planes del ‘Problem Child’. En una carrera contra el tiempo, la productora de Paul, Most Valuable Promotions (MVP), ha prometido a los aficionados y a sus socios que el youtuber peleará este año, y el anuncio del nuevo contendiente es inminente.

El principal motor detrás de esta urgencia es el compromiso contractual con la plataforma de streaming Netflix, que había apostado fuertemente por el evento de noviembre.

La caza del sustituto ideal

MVP está buscando activamente un boxeador que cumpla con un doble requisito: que sea un reto deportivo creíble y que tenga el suficiente atractivo mediático para justificar una transmisión en una plataforma global como Netflix. La lista de candidatos se ha reducido a unos pocos nombres de alto perfil.

Los nombres que resuenan con fuerza

Varios boxeadores han levantado la mano públicamente (como Edgar Berlanga), pero los rumores de la industria señalan a los siguientes como los posibles favoritos:

Ryan García: El joven y mediático boxeador es un nombre que siempre ha estado en la órbita de Paul. Un enfrentamiento entre dos influencers del pay-per-view garantizaría números astronómicos. Sin embargo, las negociaciones son complejas debido a las diferencias de peso y promotoras.

El legendario excampeón de UFC ya enfrentó a Paul en el pasado, y una revancha, aunque menos fresca, siempre atrae la atención de los fanáticos de las MMA y el boxeo. Tommy Fury: El invicto británico es un rival ya conocido que ha logrado atraer la atención del público por su apellido y su rivalidad previa con Paul. Un tercer enfrentamiento podría ser una opción segura para la promoción.

El mandato de MVP y Netflix

La presión sobre MVP es máxima. El presidente de la compañía ha señalado que el objetivo principal es asegurar la pelea sin perder la fecha prometida de 2025. La expectativa generada por el acuerdo con Netflix exige un evento estelar, y el reemplazo debe estar a la altura del nombre de Gervonta Davis.

Se espera que en los próximos días se tome una decisión y se anuncie el nuevo rival que subirá al ring para enfrentar a Jake Paul en lo que será su último combate del año.

