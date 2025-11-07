Jake Paul asoma una pelea con Canelo Álvarez

Tras un año de victorias y controversias, Jake Paul está planificando un futuro que desafía las fronteras tradicionales del boxeo. El youtuber convertido en púgil profesional ha puesto al excampeón indiscutido de peso supermediano, “Canelo” Álvarez, en el centro de sus ambiciones para el año 2026.

En declaraciones recientes a la cadena ESPN, Paul fue claro sobre la única persona capaz de transformar esta visión en realidad: el asesor real saudí y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, Turki Alalshikh.

La pieza clave: el poder de Alalshikh

Jake Paul, quien busca constantemente credibilidad y grandes bolsas, entiende que un combate contra una figura del calibre de Canelo Álvarez requiere un poder financiero y logístico que solo los promotores más grandes del mundo pueden ofrecer.

Paul confirmó a ESPN que el interés es mutuo y que el principal motor detrás de las peleas más lucrativas del boxeo ya está considerando la propuesta.

“La pelea contra Canelo está ahí, definitivamente. Solo depende de la aprobación de Turki Alalshikh.”

El influencer siente que ha ganado suficiente respeto en la industria para ser considerado un oponente viable para el tapatío en términos de evento, incluso si su diferencia de experiencia es abismal.

Canelo Álvarez podría subir al ring con Jake Paul en 2026. Crédito: David Becker | AP

Además, Paul deslizó que el promotor saudí, conocido por buscar duelos llamativos, está cediendo a la idea: “Creo que está empezando a gustarle la idea, sinceramente. Le encanta el dinero, y sería un gran evento.”

La posibilidad de este enfrentamiento es un tema candente. Mientras que Canelo viene de perder sus títulos ante Terence Crawford y tiene el imperativo de enfrentar a David Benavídez para recuperar el respeto deportivo, la opción de una bolsa multimillonaria contra Paul es un atractivo financiero que pocos podrían rechazar.

Hay que recordar que Canelo firmó recientemente un contrato con el jeque árabe por cinco peleas a cambio de $400 millones de dólares. Al mexicano le falta cumplir tres combates de este acuerdo.

Jake Paul ha demostrado su capacidad para generar eventos de pay-per-view masivos, y una pelea contra Canelo, posiblemente en Arabia Saudita o Estados Unidos, garantizaría cifras récord. El destino de este combate, que muchos ven como inevitable en términos de negocio, parece depender de la firma de Turki Alalshikh.

