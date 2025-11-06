Empleado de Walmart murió atropellado intencionalmente por presunto ladrón borracho en Nueva York, según la policía

Michael Bushey, trabajador de 69 años, murió tras ser arrollado al parecer intencionalmente por un ladrón que huía en el estacionamiento de una tienda Walmart en Wilton, condado Saratoga de Nueva York.

La Policía Estatal de Nueva York (NYSP) informó esta semana que Bushey fue uno de los dos empleados de Walmart atropellados por un presunto ladrón la noche del 16 de octubre y falleció días despúes.

Timothy W. Besaw, de 34 años y residente de Gansevoort, fue detenido por un empleado del Walmart alrededor de las 11 p.m. después de que, según informes, aparentemente intentara salir de la tienda con mercancía robada, informó Daily News.

Besaw devolvió algunos artículos que llevaba, pero aun así salió de la tienda vistiendo mercancía que supuestamente no había pagado. Fue entonces cuando un empleado de Walmart lo confrontó en el estacionamiento y ambos tuvieron una discusión, tras la cual Besaw subió a su vehículo y atropelló a los dos empleados.

El sospechoso huyó del lugar, pero chocó cerca y fue detenido por agentes de la Oficina del Alguacil del condado Saratoga. Fue acusado de agresión con vehículo, conducir en estado de ebriedad y otros delitos relacionados, y enviado a la cárcel.

Bushey y el otro empleado de Walmart, cuya identidad no ha sido revelada, sufrieron lesiones graves, pero en principio fueron reportados en condición estable. Bushey fue trasladado en helicóptero al Albany Medical Center para ser tratado por fracturas de cadera, pelvis y muñeca, así como por varias costillas rotas, según declaró su hija, Brittany Sanders, a NBC News.

El lunes, Sanders escribió en una página GoFundMe creada que su padre “sufrió un empeoramiento repentino e inesperado hoy y tuvo un paro cardíaco poco después de decir que tenía dificultades para respirar”.

Bushey, descrito como una persona sana y muy activa, tenía previsto recibir el alta hospitalaria en los próximos días, agregó su hija. Planeaba ingresar en rehabilitación y luego volver a casa, pero murió.

Ahora se esperan más cargos contra Besaw tras el fallecimiento de Bushey. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal. Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas.

En un caso similar de robo fatal, a fines de septiembre el mexicano Leobardo Hernández, padre de cuatro hijos, falleció a los 64 años tras un altercado con un presunto ladrón que intentó huir con un paquete de cervezas Heineken dentro de un supermercado Morton Williams en Manhattan (NYC).

El interior y los alrededores de las tiendas en Nueva York son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (UBA, United Bodegas of America). En septiembre Gerry Hill (59) murió tras una aparente discusión en una bodega en Brooklyn (NYC).

A principios de agosto Diego Sandoval Nava (33) murió apuñalado en la bodega donde trabajaba a media tarde en Brooklyn (NYC). A mediados de julio una adolescente de 17 años fue arrestada como sospechosa de seguir a otra menor hasta una bodega en El Bronx (NYC) y apuñarla allí mortalmente en medio de una pelea. También ese mes en ese condado Pedro Cruz (27) fue arrestado como sospechoso de haberle disparado fatalmente a su amigo Víctor Bautista en medio de una pelea a la entrada de una bodega.

En junio un cliente fue apuñalado varias veces y golpeado con un paraguas por una pareja mientras esperaba su comida en una bodega en El Bronx. Previamente un niño de 13 años fue arrestado como sospechoso de matar a Daoud “David” Marji cuando visitaba una bodega en ese condado donde había sido empleado. Una segunda víctima, Tania Tubón (33), también recibió un balazo en la cadera en el mismo incidente, mientras estaba acompañada de sus dos hijos menores de edad, pero logró sobrevivir.

A principios de mayo un hombre recibió un corte en la cara y un disparo en el hombro a media tarde también dentro de una bodega en El Bronx. Días antes una persona murió tras ser apuñalada seis veces por la espalda por varios atacantes tras una discusión en una bodega en Harlem (Manhattan, NYC).

En abril Jaia Cruz (24) se declaró culpable de homicidio por el apuñalamiento de un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en una bodega también en Harlem. Igualmente ese mes un joven murió y otros dos resultaron heridos en un triple apuñalamiento en una bodega en el Alto Manhattan (NYC).

En marzo de 2024 Daquan David fue arrestado como sospechoso de balear fatalmente en la cabeza a Nazim Berry, empleado de una bodega en Brooklyn (NYC), en medio de una supuesta discusión por un cigarro.

En mayo de 2024 un supuesto ladrón de cerveza murió tras ser acuchillado por el empleado de una bodega en Queens. En otro caso similar, en julio de 2022 el dominicano José Alba fue arrestado por el apuñalamiento fatal de Austin Simon (35) en una discusión por el pago de una bolsa de papas fritas. Lo absolvieron días después cuando se determinó que había actuado “en defensa propia”, en medio de una polémica por la inseguridad en las bodegas de la ciudad.

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.