Familias desplazadas tras incendio en taller mecánico de El Bronx, 4 bomberos resultaron heridos

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) se enfrentaron a un gran incendio en un taller mecánico ubicado en El Bronx que se extendió a las casas más cercanas.

El sábado fue un día de mucho ajetreo en Zeny Tires and Rims, en East Tremont Avenue, el taller estaba abarrotado de autos hasta que, poco antes de las 11:30 de la mañana, el gerente se percató de unas llamas en la parte de atrás del taller.

Guarionex Colón, su dueño, aseguró que perdió 20 años de trabajo, y eso duele.

Los clientes de los vehículos también sufrieron pérdidas. Los empleados calculan que al menos 10 automóviles quedaron destruidos en el siniestro que se propagó rápidamente, el taller estaba lleno de materiales inflamables.

“Hubo un incendio de gran magnitud. También nos preocupaba la estabilidad estructural del edificio. Efectivamente, se produjo un derrumbe del edificio. Uno de los muros traseros”, informó el jefe del FDNY, John Esposito.

Los oficiales bomberiles evitaron un derrumbe de la estructura, pero cuatro de ellos sufrieron lesiones que no pusieron en riesgo su vida, informó ABC 7 NY.

Late Saturday morning, the FDNY responded to a 5-alarm fire at 1740 East Tremont Avenue in the Bronx. The fire originated in a one-story auto body shop and extended to two nearby dwellings. Four Firefighters sustained minor injuries, and approximately sixteen residents were… pic.twitter.com/xbWw4uPySs — FDNY (@FDNY) November 8, 2025

“Cuando subía la cuadra, vi el humo y pensé: ‘Espera, esa es la tienda de mi papá’, y cuando llegué a casa solo había fuego, no se veía nada, solo humo y fuego, y es devastador, ¿sabes?”, expresó el hijo del gerente, Andy Colon.

De acuerdo con los funcionarios, las llamas fueron devastadoras también para al menos 16 personas que fueron desplazadas de sus hogares cercanos a los que llegó el fuego. La Cruz Roja indicó que le están ofreciendo asistencia a las cuatro familias que lo perdieron casi todo.

“Sé que estoy viva, pero estoy harta de luchar. Estoy harta de pasar por catástrofes. Me acaban de operar de la columna. Tengo metal en la espalda. No estoy bien. Y ahora esto. Así que ahora no tengo hogar”, manifestó Jacy Hudson.

Las autoridades se encuentran tras las pesquisas del incendio.

Sigue leyendo: