La película biográfica de Bruce Springsteen hace referencia a su mansión en Hollywood Hills

Hace unos días estrenó en Estados Unidos la película ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’, que se centra en el momento en que el músico Bruce Springsteen escribió su álbum ‘Nebraska’ (1982).

La película es protagonizada por Jeremy Allen White y durante la historia surge el momento en que el músico compra una casa en Hollywood Hills. Actualmente, Springsteen es multimillonario y se puede hacer una cronología sobre las grandes propiedades en las que ha vivido.

Muchas de sus residencias han sido alquiladas, pero toda su historia hay un hito, pues esta casa en Hollywood Hills la compró el mismo año en que publicó ‘Nebraska’ y la misma residencia fue usada para hacer otras composiciones.

Incluso, en la canción ‘57 Channels (And Nothin’ On)’ de 1992, dice: “Compré una casa burguesa en Hollywood Hills”.

Según registros, Springsteen compró esta casa en 1982 por $515,000 dólares y la vendió en 2003 por $1.1 millones de dólares. Esta propiedad llegó a estar disponible para alquilar en 2023 por $13,500 dólares mensuales.

El listado de alquiler sigue disponible y en él se describe la residencia como una propiedad que “ofrece un espacio tranquilo para disfrutar al aire libre con una gran barbacoa a gas, jardín, comedor exterior, cabaña, asientos junto a la piscina y tumbonas que la rodean”.

La casa principal tiene una extensión de 2,342 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la estructura principal, el listado explica que “la casa de huéspedes se ubica sobre el garaje, junto a la casa principal, y ofrece espacio adicional para una oficina, un espacio de trabajo o una habitación de invitados”.

En 2024, Springsteen fue nombrado multimillonario por la revista ‘Forbes’ luego de que su patrimonio pasara los $1.200 millones de dólares. En la lista publicada este año por Forbes, el músico ocupa el puesto número 2,849 de personas más ricas del mundo.

