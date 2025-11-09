Límite de velocidad de 15 mph para bicicletas eléctricas en NYC ya vigente: NYPD emitirá primero advertencias

Ya entró en vigor en la Ciudad de Nueva York el límite de velocidad de 24 kilómetros por hora o 15 millas por hora para bicicletas y patinetas eléctricas. Detrás de esta nueva norma surgen todavía muchas dudas: ¿aplicarán en primera instancia multas o citaciones? ¿qué pueden esperar los deliveristas presionados por los tiempos de espera, por parte de las aplicaciones de pedido de comida?

En conversación reciente con El Diario, el alcalde Eric Adams aclaró que aunque se han hecho referencias a multas y otras sanciones, a medida que los neoyorquinos se adaptan a esta nueva ley, el enfoque se centrará en esta primera etapa en la educación y segundo en aplicación de sanciones.

Mientras los ciclistas conocen las nuevas regulaciones, se expandirá una campaña informativa que incluye la instalación de nuevas señales en las rutas de bicicleta y la emisión de advertencias a quienes sean cachados la primera vez por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

“Para ser claros, esto no se trata de criminalización. Es exactamente todo lo contrario, queremos poner énfasis especialmente en una campaña educativa. La clave es crear condiciones más seguras y justas para todos los neoyorquinos”, refirió.

Desde que entró en vigencia la nueva ley el temor de líderes de organizaciones que defienden los derechos de estos trabajadores, es que exponer a estas personas al sistema de justicia penal, aumenta la posibilidad de consecuencias que podrían cambiar sus vidas, incluyendo la interacción con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Infracción secundaria

Por ahora, la Uniformada planea emitir advertencias a los ciclistas que excedan el límite de velocidad, aunque se trataría de una advertencia secundaria, si presencian otras infracciones. A la par se desplegarán señales digitales a lo largo de los principales carriles de bicicleta, para disuadir el exceso de velocidad.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC-DOT) y NYPD también están llevando a cabo actividades de difusión sobre el terreno, para concienciar a quienes usan estos dispositivos eléctricos.

Además, esta difusión incluye mensajes de seguridad implementados en los quioscos de LinkNYC en toda la ciudad y notificaciones a través de NotifyNYC por correo electrónico y mensaje de texto, traducidos al español, chino, ruso, bengalí, criollo haitiano, coreano, árabe, urdu, francés, polaco, italiano y yiddish.

También se está proporcionando materiales educativos a las principales organizaciones de trabajadores de entrega y aplicaciones para garantizar que esta fuerza laboral esté informada del cambio.

De cerca con los deliveristas

“Nuestro éxito en la reducción histórica en las fatalidades de tránsito se debe a que hemos escuchado a las comunidades. Desde que asumimos la alcaldía hemos sido muy cercanos a organizaciones como los Deliveristas Unidos, escuchamos sus desafíos y estamos muy lejos de iniciar una era de multas o de sanciones civiles. Pero sí de mayor vigilancia”, precisó el mandatario municipal.

El alcalde quien se encuentra a ocho semanas de cumplir su mandato, pondera que se marcha con la certeza de haber hecho mucho por la seguridad vial y los ascendentes movimientos de transporte alternativo.

Pondera que ha construido un récord de 130 km de carriles para bicicletas protegidos, con barreras más resistentes y ha comenzado a construir ciclovías más anchas a lo largo de las rutas más concurridas de la ciudad.

Recientemente, el alcalde Adams anunció la creación del Departamento de Entrega Sostenible, el cual estará formado por un equipo de analistas de datos, que se centrarán en métodos para mejorar la seguridad del tráfico y trabajarán para que las empresas de aplicaciones de entrega sean responsables de la seguridad pública.

“El número de entregas y trabajadores de entrega basados en aplicaciones, se ha disparado con poca responsabilidad para estas corporaciones. Trabajamos con el Concejo para que se adopte una legislación integral para resolver la raíz de la conducción peligrosa de bicicletas eléctricas, mediante la regulación de estas empresas que incentivan el comportamiento peligroso”, indicó el mandatario.

Las nuevas normas:

El límite de velocidad para bicicletas y patinetas eléctricas en la ciudad de Nueva York desde el pasado 25 de octubre es de 24 km/h (15 mph) en todas las vías.