Marruecos firma la mayor goleada en la historia de los Mundiales FIFA tras 16-0 a Nueva Caledonia

El resultado, marcado por dos expulsiones rivales, superó el 13-0 de España en Egipto 1997, aunque no garantizó el pase marroquí a la siguiente fase

Un aficionado marroquí anima durante el partido final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA contra Argentina en Santiago de Chile, el domingo 19 de octubre de 2025. Imagen referencial. Crédito: Esteban Felix | AP

Por  Humberto Viera

La selección sub-17 de Marruecos estableció un nuevo récord en los torneos FIFA tras derrotar 16-0 a Nueva Caledonia en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar.

Es la mayor goleada registrada en competiciones FIFA de cualquier categoría, superando el 13-0 que logró España frente a Nueva Zelanda en el Mundial Sub-17 de Egipto 1997.

A pesar del resultado, el conjunto marroquí quedó en el tercer lugar del Grupo B, por detrás de Japón y Portugal, y deberá esperar combinaciones para avanzar a la siguiente fase.

El partido estuvo condicionado por las expulsiones de Typhan Dreuko (22’) y Jean Canehjmez (31’), que dejaron al equipo oceánico con nueve jugadores cuando el marcador era 3-0. Desde entonces, Marruecos anotó 13 goles más hasta completar la cifra histórica.

Reparto de goles de Marruecos

  • Dobletes: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud
  • Un gol: Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew

Con este marcador, Marruecos cerró la fase de grupos con un triunfo histórico, aunque sin el pase asegurado a los octavos de final.

