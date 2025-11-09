¡Sin horno ni harina! Prepara pan nube en sartén: bajo en carbohidratos y delicioso

El pan nube es una alternativa al pan tradicional, ideal no solo por prepararse con pocos ingredientes ricos en proteínas, sino porque posee una textura suave y una buena miga. Además, es bajo en carbohidratos (dieta Keto) y libre de gluten, lo que lo convierte en una opción saludable.

Hay varias versiones de este popular pan keto. Esta receta es tan versátil que se puede preparar en sartén, facilitando la cocción y reduciendo el tiempo a solo cinco minutos.

¿Qué es un pan keto?

La dieta cetogénica, conocida como Keto, ha ganado popularidad por promover un estado metabólico llamado cetosis, forzando al cuerpo a quemar grasa en lugar de carbohidratos.

Esta receta es ideal para las personas que tiene una dieta que restringe los carbohidratos para la perdida de peso. Con la dieta keto se logra mantener una ingesta muy baja en carbohidratos y alta en grasas, lo que induce la producción de cuerpos cetónicos como combustible principal.

El pan nube no lleva harinas, lo que asegura que el producto final tenga un impacto mínimo en la glucosa, permitiendo a los seguidores de la dieta disfrutar de un pan sin salir del estado metabólico deseado.

La combinación proteica de ingredientes del pan

Esta receta tiene dos ingredientes clave: huevos y queso crema. Los huevos son altamente nutritivos, ya que contienen proteínas de alta calidad y diversos nutrientes con potenciales beneficios para la salud sin riesgos para la salud cardiovascular, según el estudio Consumo de huevo y enfermedad cardiovascular: una revisión de la literatura científica publicado por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI). Sugieren la incorporación de huevos a la dieta.

Mientras que el queso crema es fuente de vitamina A que contribuye a la visión y la función inmunológica, y contiene minerales esenciales como calcio y fósforo. Aunque su contenido proteico es bajo en comparación con otros quesos, sus proteínas (caseína y suero) son de alto valor biológico, además de aportar carotenoides que actúan como antioxidantes para proteger contra el daño celular.

Receta de pan keto

Esta receta rinde para dos porciones y, como mencionamos, se prepara en apenas cinco minutos.

Ingredientes

2 huevos grandes (separando las claras de las yemas).

(separando las claras de las yemas). 2 cucharadas soperas de queso crema o queso de untar (a temperatura ambiente).

o queso de untar (a temperatura ambiente). Una pizca de sal .

. ½ cucharadita de polvo de hornear (levadura química).

(levadura química). Opcional: Endulzante al gusto (para pan dulce) o especias, como orégano o ajo en polvo (para pan salado).

Modo de Preparación

En un bol pequeño, agregue las dos yemas de huevo con el queso crema hasta obtener una pasta suave y homogénea. Incorpore el polvo de hornear y, de acuerdo a su elección, la sal, especias o endulzante. En otro bol, añada las dos claras de huevo con la pizca de sal y bata vigorosamente (con batidora eléctrica es lo ideal) hasta obtener un punto de nieve firme y brillante. Una vez logrado el punto de nieve, con la ayuda de una espátula, incorpore suavemente la mezcla de yemas y queso a las claras montadas. Asegúrese de hacerlo con movimientos envolventes (de abajo hacia arriba) para evitar que las claras pierdan aire. La mezcla debe quedar esponjosa y aireada, ya que esto garantiza el efecto nube una vez que esté cocido. Caliente una sartén antiadherente a fuego bajo o medio-bajo. Coloque porciones de la mezcla, formando 2 o 3 montoncitos de pan, y deles una forma ligeramente aplanada con una cuchara. Tape la sartén para que el calor circule y cocine el pan de manera uniforme. El tiempo de cocción es de 2 a 3 minutos por cada lado, o hasta que el pan esté dorado, firme y cocido por dentro. Luego retire, sirva y disfrute.

Sigue leyendo: