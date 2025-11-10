Alerta de heladas vigente para el área de Nueva York con sensación térmica de 20 °F

El fin de semana húmedo y gris se ha ampliado a esta semana laboral con más niebla y llovizna este lunes. La buena noticia es que en la semana regresará el sol, pero la mala noticia es que los cielos despejados no traerán consigo algo de calor.

En cambio, el frío de finales de invierno seguirá instalado. Pero el clima cálido estará en camino, eventualmente.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de heladas que estará vigente durante la noche de este lunes hasta las 9:00 de la mañana del martes, informó Gothamist.

Showers are possible into this afternoon as a cold front moves across the area. Much colder & drier conditions move over the area tonight. Temperatures are expected to fall into the upper 20s inland & around 30 degrees closer to the coast with wind chills in the teens & low 20s. pic.twitter.com/85jfHzGGcz — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) November 10, 2025

El cielo gris de este lunes se tornará azul el martes, pero aunque el sol pueda calentar a los neoyorquinos, aún se requerirá de un abrigo de invierno, las temperaturas seguirán siendo frías y el viento arreciará.

NWS señaló que un frente frío se desplaza por la zona podría traer chubascos el lunes en la tarde.

El martes las temperaturas del aire se mantendrán en los 40 °F, pero si se tiene en cuenta las ráfagas de viento de 30 a más de 40 mph, la sensación térmica será de 30 °F durante todo el día y de 20 °F durante la noche.

Aunque ya el martes se sentirá el frío, la mañana del miércoles será la más fría de la semana. La sensación térmica bajará hasta los 21 °F para la mayoría, y hasta los 10 °F para algunas personas. El frío será un shock para el cuerpo si no se está bien abrigado en la mañana, así que se recomienda usar varias capas de ropa.

“Tenga precaución al caminar, ir en bicicleta o conducir”, publicó en X la agencia. “Planifique tiempo adicional el martes por la mañana para calentar su auto y desempañar los vidrios”.

After a seasonably cool afternoon with highs in the upper-40s to mid-50s, temperatures will take quite the tumble tonight with lows dropping into the upper 20s and low-30s! Add in the wind and minimum wind chill values will crater into the upper-teens to low-20s! 🥶 pic.twitter.com/igCUYhETmm — NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) November 10, 2025

Sin embargo, las temperaturas volverán a subir hasta los 50 °F en la tarde, el viento será más suave y seguirán los cielos soleados, informó NBC New York.

Tras un periodo seco a mitad de semana, el jueves podrían regresar las lluvias, y la probabilidad de precipitaciones se incrementará en la primera mitad del fin de semana. El tiempo lluvioso traerá consigo un ligero aumento de las temperaturas, pero no llegará a los 59 0 60 °F hasta después del fin de semana.

