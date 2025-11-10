Fátima Bosch, Miss Universe México, cuenta a Telemundo algunas cosas curiosas de su vida

Si Fátima Bosch no gana el concurso Miss Universo, sí se llevará el reconocimiento y el cariño de mucha gente que aplaudió su valentía al enfrentar al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Su historia ha sido prácticamente una noticia mundial por la reacción que tuvo cuando el director del certamen en Tailandia la trató de mala manera.

Luego de este episodio, la candidata ha seguido su participación tranquilamente, bajo la atención mediática, para ver cómo será su desempeño en esta edición.

Telemundo, cadena encargada de la transmisión del concurso, preparó varias entrevistas a las reinas de belleza y en el caso de la mexicana reveló varios secretos de su vida.

“Yo soy Fátima Bosch Fernández, Miss Universe México 2025 y estas son dos verdades y una mentira. Mi comida favorita son las milanesas con mermelada. Les juro que cuando quiten el régimen es lo primero que me voy a comer”, comentó al comienzo.

La segunda curiosidad que contó fue acerca de un momento de su vida en el que le lloró a un “feo”. Esto lo dije haciendo énfasis en que no solo no era agraciado, sino que esa persona no tenía buenos sentimientos.

En la conversación con Telemundo, la mexicana también contó que por ahora no tiene novio. “Estoy solterísima y con toda mi energía enfocada en Miss Universe”, sostuvo.

La personalidad de Fátima Bosch ha sido aplaudida por muchos usuarios, porque consideran que no es nada fingida y como muestra estuvo el episodio con Nawat, en el que no solo recibió el apoyo de varias compañeras, sino que distintas figuras del entretenimiento y ex reinas de belleza han alzado su voz para exigir respeto a las mujeres.

“Venezuela y México, esas son las que deben ganar”, “Soy cubana, pero si me preguntan quién me cae mejor, ella se ganó mi corazón. Es supercute, tiene una vibra superlinda”, “Desde el principio mi favorita”, son algunos de los mensajes recientes que le han escrito a la modelo.

