Ghislaine Maxwell planea solicitar a Trump la conmutación de su pena a Trump, según informe

La ex colaboradora de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, se encuentra tramitando una solicitud al presidente Donald Trump para conmutar su pena de 20 años de prisión, así lo confirmó NBC News, que indicó que un informante se lo notificó a los demócratas de la Cámara de Representantes.

El denunciante, cuya identidad no ha sido revelada por el Comité Judicial de la Cámara, proporcionó detalles a los demócratas sobre la solicitud de conmutación. Alegó además que Maxwell está recibiendo un trato de favor dentro del sistema penitenciario.

Un correo electrónico al que accedió NBC News, enviado por Maxwell a su abogado, Leaf Saffian, tenía como asunto “solicitud de conmutación de pena”. En el cuerpo del mensaje, Maxwell escribió: “Me cuesta mucho organizarlo todo, es muy extenso y tiene muchísimos documentos adjuntos”.

El informante afirmó que Maxwell ha recibido un trato tipo “conserje” en el campo penitenciario de mínima seguridad al que fue trasladada, lo que incluye comidas a medida, permiso para usar el área de ejercicios fuera del horario establecido y tiempo para interactuar con un cachorro en entrenamiento.

El informante también declaró que un alto funcionario de la prisión se quejó de estar “harto de tener que ser la perra de Maxwell”.

Exigen publicar información sobre la solicitud de clemencia

En respuesta a estas revelaciones, Jamie Raskin, demócrata de Maryland y miembro de alto rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió una carta al presidente Trump este lunes.

Raskin exigió la publicación inmediata de la información sobre la solicitud de clemencia y urgió al mandatario a denegarla: “no deberían concederle ningún tipo de clemencia a esta delincuente sexual convicta e impenitente”.

En tal sentido, Raskin solicitó que el Fiscal General Adjunto Todd Blanche comparezca en una audiencia pública del Congreso para abordar estas alegaciones.

“Su Administración no debería proporcionarle servicio de habitaciones, cachorros con los que jugar, agentes federales del orden público atendiendo a todas sus necesidades, ni ningún trato especial o privilegio institucional de ningún tipo”, señaló Raskin al gobierno de Trump.

La petición de Maxwell ocurre en medio de una serie de indultos y conmutaciones emitidas por Trump en las últimas semanas, que incluyen a figuras como Rudy Giuliani y George Santos.

