Mayeli Alonso habla de Lupillo Rivera en el estreno de su reality show

La empresaria mexicana Mayeli Alonso estrenó este 9 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles titulado Mayeli detrás de cámaras, en el que el público podrá conocer más acerca de su vida.

El programa Pica y se Extiende entrevistó a la ex del cantante Lupillo Rivera para conocer un poco más de este nuevo contenido.

“Va a salir todo, mi hogar, mis hijos, mis amigas, que muchas veces no las pongo ahí en cámara porque es algo muy privado, van a ver también mi casa, todo lo que estamos haciendo ahorita”, afirmó.

A la ceremonia del estreno fue Jhonny Rivera, con quien Mayeli conserva una bonita relación. “Es un niño con un gran corazón, siempre lo invito a todos lados”.

Su hija Lupita, que comparte con Lupillo Rivera, también acudió al estreno de este reality show.

La exparticipante de La Casa de los Famosos 4 dijo que cuando salió el libro Tragos Amargos, le aconsejó a su primogénita: “El día que vi que salió el libro le dije ‘no te metas’, esto es un asunto de adultos, no te metas, tú no sabes, no estuviste ahí. Esto es algo entre tu papá y yo”.

Mayeli Alonso comentó que al leer un fragmento de esta publicación se sintió decepcionada, pues lo que se habla ahí, asegura, no es verdad. “Me doy de cuenta que nunca estuvo ese amor que dijo. No, no, hubo nada ahí”, afirmó.

Sin embargo, ahora se siente muy feliz con el boxeador Andy Ruiz, con quien ha formado una familia. “He descubierto que hay segundas oportunidad, que a veces uno dice ya, no me fue bien, pero no, siempre llega alguien como el caso de Andy que llegó a mi vida. Es como si hubiera regado la planta, ¿no? y floreció otra vez. Entonces sí creo que hay segundas oportunidades y que hay cosas que Dios nos tiene preparadas en la vida”, destacó.

