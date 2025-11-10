Michelle Domínguez acusa de violencia a Jorge Figueroa, director de Miss Universo México

En medio de la polémica por los ataques verbales que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, dirigió a Fátima Bosch, ahora, Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo 2025, acaba de acusar públicamente a Jorge “George” Figueroa, director de Miss Universo México, por presuntos actos de hostigamiento y violencia durante su participación en el certamen.

A través de un video que subió a sus redes sociales, la joven relató los presuntos maltratos que habría sufrido por parte de Figueroa, además de señalar que, pese a haber alzado la voz de manera institucional en su momento, no recibió un apoyo adecuado

“Estoy siendo objeto de agresiones, manipulación de conversaciones y otras acciones por parte del señor Jorge Figueroa”, declaró la modelo, criticando también la falta de respuesta de los altos mandos de la organización, incluido Mario Búcaro, recientemente nombrado CEO de Miss Universe.

“Me sorprendió que, a diferencia de lo ocurrido con Fátima, no hubo una actuación inmediata en mi caso“, añadió.

Michelle, quien además se desempeña como conductora de noticias en Cancún, afirmó que los abusos incluyeron insultos, agresiones físicas, actos discriminatorios e incluso incitación al odio. También acusó al director de manipular a otras participantes, señalándolo con “conductas irregulares” y provocando que su compañera de Tamaulipas, Lorena López, la golpeara en el rostro con un teléfono celular.

“No sólo me insultó: entró a mi cuarto casi a las dos de la mañana acompañado de cinco personas para revisar mis pertenencias sin mi autorización”, relató.

Michelle Domínguez aprovechó para hacer un contundente llamado para poner un alto a los abusos y acosadores dentro del certamen.

“Te advierto, George Figueroa, que si sigues manipulando y afectando mi imagen y reputación, recibirás todo el peso de la ley“, escribió en su red social.

Además, destacó que las leyes mexicanas son estrictas contra el abuso y maltrato a la mujer, y aseguró que Figueroa enfrentaría así las consecuencias de sus actos.

Sigue leyendo: