Olga Tañón no asistirá por su premio a los Latin Grammy

La artista puertorriqueña Olga Tañón no podrá asistir a la ceremonia de la Excelencia Musical en el marco del Latin Grammy 2025 en Las Vegas, debido a la crisis de vuelos en Estados Unidos. La “Mujer de Fuego” agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso con su público.

Olga Tañón no viajará a Las Vegas

Tañón anunció que no podrá participar en la ceremonia de los Premios a la Excelencia Musical, evento que se celebra esta noche en Las Vegas como parte de la Semana del Latin Grammy 2025.



La intérprete de Es mentiroso explicó que la decisión se debe a las cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos, provocados por la escasez de controladores aéreos tras el cierre parcial del Gobierno federal.



“Por un lado, estaba a punto de vivir uno de los momentos más significativos de mi carrera, un sueño por el cual he trabajado durante más de treinta años. Pero, por otro lado, tengo un compromiso muy importante el próximo 15 de noviembre con mi público en el Hard Rock Live Hollywood, en Florida”, expresó la artista en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Latin Grammy reconoce su trayectoria de Olga Tañón

El Premio a la Excelencia Musical es uno de los reconocimientos más prestigiosos que otorga la Academia Latina de la Grabación, reservado para artistas que han realizado contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.





Este año, además de Olga Tañón, también serán homenajeados Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins y Pandora, entre otras figuras destacadas de la música iberoamericana.

“Prefiero garantizar mi compromiso con el público”

La llamada “Mujer de Fuego” explicó que su decisión se basa en la falta de garantías en las rutas aéreas, lo que podría afectar su regreso a Florida y comprometer su presentación en vivo del 15 de noviembre.

“Prefiero perderme ese momento tan especial para garantizar que no fallaré a quienes siempre me han respaldado. Aunque no estaré físicamente presente en la ceremonia, recibiré este reconocimiento con todo mi corazón”, declaró la artista.





Tañón también agradeció a la Academia Latina de la Grabación y a su público por el cariño y apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera.



“Mi compromiso con el público es y será siempre mi prioridad”, concluyó.

Entrega Anual del Latin Grammy 2025



La 26.ª gala anual del Latin Grammy se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, donde se reunirán las principales figuras de la música latina para celebrar la excelencia artística y la diversidad de géneros que representan la región.

Sigue leyendo: