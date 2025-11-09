Latin Grammy 2025: Fecha, horario, dónde ver y todos los detalles

Se acerca la celebración de la 26.ª edición de los Latin Grammys, la ceremonia más prestigiosa que premia lo mejor de la música latina durante el último año.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny es el más nominado de este año con un total de 12 menciones. Otros artistas como Karol G, Édgar Barrera y Natalia Lafourcade destacan en varias de las categorías de los nominados.

A continuación, todos los detalles de la próxima edición de los Latin Grammy 2025.

¿Fecha, hora y lugar?

Los Latin Grammys 2025 se llevarán a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. ‘La Capital de Entretenimiento Mundial’ regresará como anfitriona de esta premiación. Esta es la vez número 15 que los Latin Grammy se celebra en Las Vegas.

“Nos enorgullece llevar nuevamente la pasión y creatividad de la música latina a Las Vegas. La ciudad ha recibido a los Latin GRAMMYs® a lo largo de los años, y esperamos vivir otra gran Semana Latin GRAMMY celebrando la música latina y a sus creadores”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación a través de un comunicado oficial.

La ceremonia comenzará a partir de las 8P/7C y se transmitirá en vivo por Univision, Unimas y Galavision.

¿Quiénes serán los conductores?

Los conductores de esta edición de los Latin Grammy 2025 será la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

¿Qué artistas cantarán en la ceremonia?

Un total de 27 artistas se presentarán en el escenario de los MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La lista confirmada por la Academia de la Grabación incluye nombres de artistas como Bad Bunny, Christian Nodal, CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Elena Rose, Gloria Estefan, Marco Antonio Solís, Raphael, entre otros.

¿Quiénes son los artistas más nominados?

La lista de nominados a los Latin Grammy fue anunciada en septiembre de 2025. Bad Bunny lidera la lista con 12 menciones. Continúan Édgar Barrera y CA7RIEL & Paco Amoroso con 10 nominaciones cada uno.

Con ocho nominaciones se ubican Rafa Arcaute, Natalia Lafourcade, Roberto Rosado, Federico Vindver y Mau & Ricky: 8 nominaciones cada uno.

Raphael recibirá el premio Persona del Año en los Latin Grammys 2025

El cantante español Raphael será homenajeado con el premio Persona del Año en los Latin Grammy en reconocimiento a su trayectoria y el legado musical de su intachable carrera artística.

