¿Qué es Apollo Sports Capital? El gigante de Wall Street que tomó el control del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid encara un cambio profundo en su estructura empresarial tras acordar la venta de entre 51 % y 55 % de su paquete accionario a Apollo Global Management, fondo estadounidense que administra cerca de $840,000 millones en activos.

Apuesta por el Atlético

La adquisición del Atlético de Madrid representa su mayor movimiento en el deporte. Estudios recientes estiman el valor total del club entre €2,500 millones y €3,000 millones, es decir, entre $2,675 millones y $3,210 millones de dólares.

Los nuevos propietarios prevén aportar capital para reforzar la estrategia deportiva y los proyectos estructurales del club. Entre ellos destaca el desarrollo de la Ciudad del Deporte alrededor del estadio Metropolitano.

Un gigante financiero

Fundado en 1990 en Nueva York, Apollo se consolidó como uno de los fondos más influyentes de Wall Street. Su modelo se ha basado en la adquisición de compañías en dificultades, reestructuraciones y grandes transacciones corporativas que le han permitido expandirse a sectores como energía, infraestructura, bienes raíces, medios, tecnología y servicios financieros.

En septiembre de 2025, el conglomerado lanzó Apollo Sports Capital (ASC), fondo de aproximadamente $5,000 millones diseñado para fortalecer su presencia en el deporte profesional y los eventos en vivo.

Entre sus inversiones recientes figuran el Mutua Madrid Open y el Miami Open, dos de los torneos más rentables del circuito ATP.

El Atlético aseguró que “la inversión de Apollo reforzará la posición del club entre la élite del fútbol” y respaldará la ambición de ofrecer éxitos sostenidos a sus millones de seguidores en todo el mundo.

