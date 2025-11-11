Cliente murió apuñalado durante pelea en restaurante TGI Friday’s en NJ

Erik Kuns, cliente de 35 años, murió apuñalado durante una pelea en un restaurante TGI Friday’s en Nueva Jersey y la policía está pidiendo ayuda del público para ubicar al atacante.

Alrededor de las 10 p.m. del domingo, la policía de Linden recibió un reporte de una pelea en restaurante ubicado en 400 South Park Ave. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Kuns en el suelo, inconsciente, con una aparente herida de arma blanca. Le brindaron primeros auxilios antes de ser trasladado al University Hospital en Newark -la ciudad más poblada del estado-, donde fue declarado muerto.

Kuns era residente de Keyport, según la Fiscalía del condado Union. El incidente sigue bajo investigación por parte del Grupo de Trabajo de Homicidios de ese condado y la Oficina de Detectives de la Policía de Linden, destacó My Central Jersey.

No se han anunciado arrestos y se desconoce el motivo del crimen. Se solicita a cualquier persona con información sobre este caso comunicarse con el sargento Nick Veltre al 908-347-7330, el detective Darius Singletary al 908-632-0537 o el detective del Departamento de Policía de Linden, Nick Philippakos, al 908-474-8530.

La semana pasada la noche de Halloween terminó en caos dentro de una pizzería Domino’s en Nueva Jersey, cuando estalló una pelea que dejó herido a un agente de policía, al ser golpeado con una silla.

En otro caso similar, a fines del mes pasado Cristian Moya (28) fue arrestado por presuntamente haber apuñalado mortalmente a Pamela Almonte Cabrera -madre dominicana de 35 años- varias veces en el pecho durante una pelea con su novio afuera de un bar en El Bronx (NYC).

En noviembre del año pasado un hombre de 55 años murió apuñalado en un bar restaurante de lujo en Queens (NYC). También en 2024 Antony Abreu fue condenado a cadena perpetua por matar por encargo a un desarrollador inmobiliario afuera de un bar de karaoke en Queens; y el mexicano Baraquiel Castelán (32) fue apuñalado en una pelea grupal en un bar en El Bronx (NYC).