Mamá de Geraldine Bazán aclara la relación con sus nietas

Rosalba Ortiz y su hija Geraldine Bazán están distanciadas desde hace mucho tiempo porque su progenitora reveló detalles personales de la actriz que jamás quiso que se conocieran. A pesar de que se le pidió que no lo hiciera, continuó y provocó su alejamiento, ya que su mamá seguía diciendo cosas que para ella no eran prudentes, pues siempre ha buscado la manera de llevar su vida lo más privada posible.

Ahora la circunstancia es distinta porque se comenzó a mencionar que aparentemente Geraldine y Gabriel Soto no le permitirían ver a sus nietas, Elisa Marie y Alexa Miranda. Por ello, Rosalba explicó durante un encuentro con los medios de comunicación que eso es completamente falso. Además, agregó que en caso de que los actores decidieran que ella no viera a las pequeñas, optaría por denunciarlos por dicha decisión.

“Claro que sí (puedo ver a mis nietas). Voy a decir una cosa: no van a ser los padres de mis nietas tan difíciles como para, ya me imagino yo, como en la película ‘Angelitos negros’, la mamá escondida atrás que no participaba en la boda o que no va a la fiesta de los niños o niñas. Eso no pasa, eso eran tiempos pasados. Si me limitaran a ver a mis nietas, tanto el papá como la mamá, demando“, expresó frente a la prensa.

Ortiz dijo que aunque su relación actualmente está fracturada con Geraldine, eso no es un impedimento para defenderla cuantas veces sea necesario, dado que considera que lo injusto sería no intentar llevar la situación de la forma más sana posible para todos. Por lo tanto, aseguró que sigue amando a la actriz.

“Mi hija va a ser mi hija. Así como ustedes, como hijos, alguna vez también se han portado mal con los papás o los papás como ustedes, pero somos familia, somos sangre, y siempre vamos a aguantar vara (a tratar de llevar las cosas bien). Amo, quiero y adoro a mi hija con todo el corazón y siempre estaré apoyándola y defendiéndola contra quien sea”, añadió.

Soto hace varios días, dijo que prefería no opinar sobre lo que ocurría entre ellas, y es que considera que es una circunstancia muy familiar y que solamente las involucradas podrán resolverla de la forma en que deseen cuando lo vean necesario, ya que sus palabras no cambiarán las decisiones.

