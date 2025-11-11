Investigan el primer caso sospechoso de botulismo infantil en Nueva York vinculado a fórmula láctea retirada del mercado

Autoridades del condado de Nassau, en Long Island, informaron sobre el primer caso sospechoso en Nueva York de un bebé posiblemente afectado por botulismo infantil tras consumir una fórmula láctea recientemente retirada del mercado en todo Estados Unidos.

El caso, que involucra a un menor de menos de un año, ha encendido las alertas sanitarias en el estado.

De acuerdo con los primeros reportes, pruebas preliminares detectaron la presencia de una bacteria productora de la toxina asociada con el botulismo en un lote de la fórmula ByHeart Whole Nutrition, la misma marca vinculada con un brote que ha dejado 83 casos confirmados y, al menos, 13 bebés hospitalizados en 10 estados del país desde agosto, según información difundida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El bebé afectado en Nassau se encuentra hospitalizado en condición estable, confirmaron funcionarios locales. Hasta el momento, no se han confirmado casos adicionales en el estado de Nueva York, aunque las autoridades sanitarias advirtieron que mantienen un monitoreo activo ante posibles nuevos reportes.

Retiro nacional de la fórmula ByHeart

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó el sábado que la compañía ByHeart Inc. acordó retirar del mercado 2 lotes de su fórmula infantil Whole Nutrition, tras detectarse posibles contaminaciones bacterianas que podrían causar botulismo.

Los lotes afectados son 206VABP/251261P2 y 206VABP/251131P2, los cuales fueron distribuidos y vendidos tanto en línea como a través de cadenas minoristas. De acuerdo con la FDA, estos productos representan aproximadamente el 1% de las ventas nacionales de fórmula infantil.

La agencia precisó que no se han reportado muertes relacionadas con este brote, pero confirmó que los 13 bebés diagnosticados con botulismo infantil tras consumir la fórmula contaminada fueron hospitalizados. Los casos confirmados se registraron en Arizona, California, Illinois, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Washington.

La FDA y los CDC trabajan de manera conjunta para determinar cómo ocurrió la contaminación y si podría haber afectado a otros productos de la misma marca. Mientras tanto, las autoridades recomendaron a los consumidores verificar los números de lote y devolver o desechar de inmediato cualquier envase correspondiente a los lotes retirados.

Medidas de precaución para las familias

Los CDC instaron a los padres que adquirieron fórmula ByHeart a no usar el producto hasta verificar si forma parte de los lotes afectados. En caso de haberlo utilizado, deben lavar con agua caliente y jabón o con lavavajillas todas las superficies, utensilios o biberones que hayan estado en contacto con la fórmula.

Asimismo, recomiendan buscar atención médica de inmediato si un bebé que consumió la fórmula retirada presenta síntomas como dificultad para alimentarse, pérdida del control de la cabeza, debilidad, dificultad para tragar o una disminución en la expresión facial.

“El botulismo infantil puede desarrollarse lentamente, y los síntomas pueden tardar días o incluso semanas en aparecer”, señalaron los CDC en un comunicado. Por ello, insisten en que los padres deben mantenerse vigilantes ante cualquier signo inusual, incluso si el bebé parece encontrarse bien.

Son 2 lotes de la fórmula infantil Whole Nutrition que han sido relacionadas con esta enfermedad que puede llegar a ser mortal para los infantes. (Foto: Shutterstock)

Qué es el botulismo infantil

El botulismo es una enfermedad rara, pero grave, causada por una toxina que afecta el sistema nervioso, provocando parálisis muscular, dificultades respiratorias e incluso la muerte si no se trata a tiempo. En el caso de los bebés, la infección ocurre cuando las bacterias Clostridium botulinum se multiplican en el intestino y liberan la toxina.

Los síntomas iniciales pueden incluir estreñimiento, debilidad generalizada y dificultades para succionar o alimentarse. A medida que avanza, puede causar pérdida del tono muscular y, en casos severos, afectar la respiración.

El tratamiento médico requiere atención hospitalaria inmediata y, en la mayoría de los casos, el uso de una antitoxina especializada para detener la progresión de la enfermedad. Con atención oportuna, la mayoría de los bebés se recupera completamente, aunque la rehabilitación puede tomar semanas.

La respuesta de la compañía

Hasta el momento, un portavoz de ByHeart no ha respondido a las solicitudes de comentarios de diversos medios sobre el caso en Nassau ni sobre los hallazgos de la FDA. En su sitio web, la empresa había destacado su compromiso con la “transparencia total y los más altos estándares de seguridad” en la producción de fórmulas infantiles.

La compañía, fundada en 2016 y con sede en Pensilvania, había ganado reconocimiento por ofrecer una fórmula elaborada con ingredientes “de origen limpio” y producida en instalaciones propias, una rareza en la industria. El retiro actual representa un golpe importante para su reputación, especialmente tras su rápido crecimiento durante la escasez nacional de fórmula infantil de 2022.

Vigilancia sanitaria y preocupación de los padres

Las autoridades de salud en Nueva York han pedido calma, pero también prudencia. “Por ahora, se trata de un caso sospechoso bajo investigación”, aclaró un funcionario del condado de Nassau. “Queremos que los padres sepan que estamos tomando todas las medidas para garantizar su seguridad y la de sus hijos”.

Mientras tanto, los CDC recordaron que los síntomas de botulismo pueden tardar semanas en manifestarse, por lo que la detección temprana es clave para evitar complicaciones graves.

El caso en Nassau marca el primer indicio de posible afectación en Nueva York, pero podría ser una advertencia temprana sobre la expansión del brote. Las autoridades piden a los consumidores estar atentos a las actualizaciones oficiales de la FDA y a no consumir productos que puedan estar contaminados.

