Retiran helados Häagen-Dazs de Kroger y Giant Eagle en más de 30 estados por trigo no declarado

La empresa Dreyer’s Grand Ice Cream retira del mercado un número limitado de sus mini barras de chocolate negro Häagen-Dazs en más de 30 estados del país por contener un alérgeno no declarado: trigo. El reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indica que los productos se enviaron a las tiendas Kroger y Giant Eagle.

El trigo es uno de los nueve alérgenos que causan mayor número de intoxicaciones alimentarias en Estados Unidos, según la FDA. Una persona alérgica al trigo que consuma un alimento que lo contenga corre el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal.

¿Cómo identificar el producto sujeto a retiro?

El producto retirado del mercado se distribuyó en su presentación de empaque de seis unidades de mini barras de chocolate negro Häagen-Dazs.

Todos los productos afectados llevan el código de lote LLA519501 y la fecha de consumo preferente del 31 de enero de 2027.

El lote fue enviado a dos clientes minoristas, Kroger y Giant Eagle, en los siguientes estados:

Kroger: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, Wyoming.

Un dato importante que deben tener en cuenta los consumidores es que Ohio y Virginia Occidental están cubiertos por ambas cadenas.

La empresa aclara que “ningún otro producto de Häagen-Dazs ni otros lotes de mini barras de chocolate negro Häagen-Dazs se ven afectados por esta retirada”.

Recomendaciones para personas alérgicas al trigo

Aunque hasta la fecha no se han reportado enfermedades ni lesiones, el retiro se produce porque el producto podría contener trigo en un empaque que no indica su presencia en la etiqueta.

Las investigaciones revelan que podría tratarse de un error de etiquetado, ya que los productos que contenían trigo fueron reenvasados en un empaque incorrecto al inicio de la producción.

Se insta a los consumidores con alergia o sensibilidad al trigo que hayan comprado el producto afectado, a que no lo consuman y, en su lugar, lo desechen o lo devuelvan al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

En caso de alguna duda o comentario, los consumidores pueden comunicarse con Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc. a través de dreyers@casupport.com y el teléfono de atención al cliente: 800-767-0120. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 (hora del este).

