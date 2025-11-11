Obama, Biden y Clinton resaltaron el legado de los héroes militares en el Día de los Veteranos

Los expresidentes demócratas Barack Obama, Joe Biden y Bill Clinton rindieron homenaje este martes a los militares del país con motivo del Día de los Veteranos, destacando su sacrificio y el ejemplo que representan para la nación.

El exmandatario Barack Obama sorprendió a un grupo de veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que llegaron a Washington D.C. en el programa Vuelo de Honor. En un video difundido en sus redes, el exmandatario saludó a los pasajeros por el altavoz del avión: “Hola a todos… solo quería darles las gracias”.

Al aterrizar, Obama estrechó la mano a los 69 veteranos y les entregó una Moneda Presidencial de Desafío, símbolo de gratitud por su servicio.

“A todos aquellos que sirvieron valientemente a nuestra nación, gracias a ustedes y a sus familias por su extraordinario servicio. Los sacrificios que todos ustedes han hecho para proteger a nuestro país serán honrados, hoy y siempre”, escribió en su publicación.

El también expresidente Joe Biden expresó en la red X que “nuestra nación tiene una obligación sagrada: preparar a quienes enviamos a situaciones de peligro, apoyar a sus seres queridos cuando están fuera y proveer para ellos y sus familias cuando regresan a casa”.

Añadió que Estados Unidos “es más fuerte y su democracia más segura gracias al servicio y sacrificio” de los veteranos.

Por su parte, Bill Clinton recordó el compromiso de quienes respondieron al llamado del deber.

“Nuestros veteranos siempre nos han demostrado lo mejor de Estados Unidos, consagrando su honor a una causa mayor que ellos mismos. Hoy y siempre los honramos, reconocemos el apoyo incondicional de sus familias y el ejemplo que nos brindan a todos”, escribió en X.

Mientras los expresidentes compartían sus mensajes en redes sociales, el presidente Donald Trump encabezó este martes la ceremonia de ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, en Arlington, acompañado por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins.

