Óscar de la Hoya revela el rival perfecto para Ryan García

El futuro profesional del boxeador mexicoamericano, Ryan García, estaría cerca de dar un giro importante debido a que se ha venido hablando sobre la posibilidad de verlo enfrentarse contra el mexicano Mario Barrios, quien actualmente es el campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A pesar de no haberse realizado un anuncio oficial al respecto, esta posibilidad ha despertado el interés de los aficionados al deporte, especialmente porque esta podría ser la oportunidad de ver a García levantar el cinturón de campeón.

Ante este hecho el presidente de Golden Boy Promotions y antiguo campeón mundial, Óscar de la Hoya, no tardó en expresar su entusiasmo ante esta posibilidad durante una entrevista ofrecida al periodista de DAZN, Chris Mannix.

Abel Sánchez defiende a Golovkin de las críticas de Ryan García. Crédito: Ringo H.W. Chiu | AP

“Creo que es la pelea perfecta para el regreso de Ryan”, expresó el otrora peleador durante esta conversación que se llevó a cabo durante la función de Vergil Ortiz contra Erickson Lubin.

De la Hoya también resaltó el valor que tiene para Barrios haber enfrentado a una leyenda del boxeo como fue su reciente combate contra el filipino Manny Pacquiao; sostuvo que esto aumenta sus conocimientos dentro del cuadrilátero y lo hace un rival más complicado de vencer.

“Creo que el empate de Barrios contra el gran Manny Pacquiao es algo muy bueno para Barrios”, detalló sobre la contienda que se disputó el pasado 19 de junio y terminó en empate mayoritario para Barrios, siendo esta su más reciente defensa del título welter del mexicano.

Los rumores sobre un posible enfrentamiento entre García y Barrios surgieron hace unas semanas y cobraron fuerza después de que el Consejo Mundial de Boxeo levantara la sanción que había impuesto a Ryan en julio del año pasado, devolviéndole el derecho a pelear bajo su organismo.

Ryan García da su posible ganador para el Canelo vs Crawford. Crédito: Frank Franklin II | AP

“El combate entre Mario y Ryan Garcia tiene mucho sentido. Es por un título mundial y devuelve a Ryan al estrellato”, agregó Óscar de la Hoya sobre el futuro de su pupilo para recuperar el protagonismo que tenía hace más de un año.

Ryan García, conocido como “KingRy”, sigue persiguiendo su primer campeonato absoluto. En mayo pasado perdió ante Rolando “Rolly” Romero por decisión unánime, desperdiciando la oportunidad de coronarse con el cetro regular welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Tengo plena confianza en el potencial de García para recuperarse de esa actuación. Creo que Rolly Romero dominó a Ryan García esa noche. Pero eso fue solo una noche. Nos quedan 364 días en el año. Una noche no define tu carrera. Creo que Ryan García puede regresar. Barrios tiene el estilo perfecto para que se dé una gran pelea”, concluyó el titular de Golden Boy Promotions.

