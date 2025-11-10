Neto lanza dura crítica contra Neymar Jr.: “Es una vergüenza”

La situación actual del astro argentino Neymar Jr. se ha convertido en toda una polémica dentro de su participación con el Santos FC, esto debido a que no ha mostrado el rendimiento que alguna vez lo llegó a colocar como uno de los mejores atacantes del planeta.

Esta situación complica además su papel para formar parte de la selección de Brasil que participará en el Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá; una muestra de esto ocurrió en el partido ante Flamengo, que terminó con una derrota para los suyos con marcador de 3-2.

Su sustitución a manos del técnico Juan Pablo Vojvoda desató polémica debido a que Neymar abandonó el campo visiblemente molesto y paradójicamente, tras su salida el equipo reaccionó y logró anotar dos goles, aunque la remontada llegó demasiado tarde frente al Mengão.

Brazil’s Neymar, right, battles for the ball against South Korea’s Lee Yong, center, and Jeong Woo-yeong, left, during their friendly soccer match at Seoul World Cup Stadium in Seoul, South Korea, Thursday, June 2, 2022. (AP Photo/Lee Jin-man)

El exfutbolista y actual comentarista brasileño, Neto, no tardó en expresar su frustración por la actuación del delantero durante su programa Rádio Craque Neto, donde aseguró que el jugador debería sentir vergüenza por lo que ha estado viviendo.

“¿Me vas a sacar? ¿Viste cuando Vojvoda sacó a Neymar? ¿Me vas a sacar? ¡No jugaste nada, maldita sea! Solo caminaste por el campo. Fuiste a la Fórmula 1, conociste a los pilotos allí (en Río), fuiste titular y no jugaste nada. ¡Es una vergüenza jugar al fútbol!”, lanzó sin filtros, criticando la falta de compromiso del exjugador del París Saint Germain (PSG).

Neto continuó su arremetida con más dureza al señalar el contraste entre el rendimiento del equipo con y sin Neymar, lo que consideró que es un punto fundamental para determinar por parte del cuerpo técnico.

Neymar permanece con el Santos de Brasil. Crédito: Andre Penner | AP

“¿Y qué pasó? (Santos) marcó dos goles cuando entraron Júnior y los demás. Si no hubieran puesto el mismo equipo que jugó la segunda parte, ¿habrían ganado el partido? ¿Habrían empatado?”, resaltó.

El histórico mediocampista brasileño también consideró que este no es un problema exclusivamente de Neymar y dio su punto de responsabilidad al resto de jugadores y dirigencia, a quienes considera que no están mostrando el mejor nivel.

“Mientras ustedes, hinchas del Santos, creen que este tipo va a llevar al Santos a la gloria… ustedes (el Santos) van a descender a la Serie B por su culpa (la de Neymar) y la del presidente. Es culpa de Neymar, de sus aduladores. Miren qué diferente es Santos sin él”, concluyó con dureza.

