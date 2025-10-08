Angélica Vale desata polémica por decir que a ningún latino le alcanza para ir al Super Bowl

La noticia de que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha causado una ola de reacciones en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, la conversación ha girado en torno a Angélica Vale debido a que generó polémica al realizar unas declaraciones sobre el tema en su programa de radio ‘La Vale Show’.

En un principio, la actriz y conductora expresó su entusiasmo por la participación del cantante puertorriqueño en el evento deportivo más visto del año.

“Lo que más amé fue el mensaje que dio. En español dijo: ‘para toda mi gente latina, este es un logro no sólo para mí, sino para toda la gente migrante que trabaja y saca adelante este país’. Y al final remató con: ‘si no me entendieron, tienen cuatro meses para aprender español’”, recordó Angélica sobre el monólogo que Bad Bunny ofreció durante su participación en Saturday Night Live.

Sin embargo, Angélica Vale terminó dando de qué hablar cuando abordó el tema de las redadas del ICE y mencionó que los latinos no deberían estar preocupados por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Super Bowl, pues según ella, “ninguno podría pagar un boleto” debido a su alto costo.

“Hay mucha gente preocupada que me dice: oye, pero el ICE va a llegar al Super Bowl. Y yo digo: no te preocupes, los boletos cuestan de cinco mil dólares para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir, así que no vamos a estar; lo vamos a disfrutar desde nuestra casa, seguros”, comentó.

Como era de esperase, su comentario no tardó en generar controversia. La creadora digital Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic3, criticó abiertamente en sus redes sociales las declaraciones de la actriz, calificándolas de “desafortunadas”.

“A mí me parece un muy mal comentario el que hizo Angélica Vale pues dice que ningún latino puede pagar $5,000 mil dólares, lo que cuesta el boleto para el Super Bowl”.

“Cualquier latino puede pagar un boleto si se lo propone. Existen muchas aplicaciones para pagar poco a poco o con tarjeta de crédito. Además, esa es la temporada de los taxes. Me parece mal que haga ver que los latinos no tienen esa cantidad de dinero. Los latinos son muy trabajadores, tienen eso y más. No lo tendrá ella. Muy mal comentario a mi ver”, expresó la influencer.

Hasta el momento, Angélica Vale no se ha pronunciado ante las críticas, pero el debate continúa en redes sociales, donde algunos usuarios dicen que la gente “no debería tomarse tan literal las cosas” y otros cuestionan sus palabras.

