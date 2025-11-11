Trump pide a la Corte Suprema revocar el veredicto en el caso de E. Jean Carroll

El presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema la revisión de una sentencia civil de $5 millones de dólares tras ser encontrado culpable de agresión sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll.

La sentencia fue dictada por un jurado en 2023, la cual se deriva de las acusaciones de Carroll sobre un incidente ocurrido en 1996 en un probador de Manhattan. Posteriormente, Trump difamó a Carroll durante su primer mandato, al referirse a sus alegaciones como un “engaño” y una “estafa”.

¿Qué argumentaron los abogados de Trump tras la solicitud?

En su escrito ante el Tribunal Superior, los abogados de Trump indicaron el lunes la falta de pruebas físicas o inmediatas en el caso: “No hubo testigos presenciales, ni pruebas en vídeo, ni informe policial ni investigación.”

“En cambio, Carroll esperó más de 20 años para acusar falsamente a Donald Trump, a quien se opone políticamente, hasta después de que se convirtiera en el 45.º presidente, cuando pudo maximizar el daño político que le causó y beneficiarse ella misma”, apuntaron los abogados.

Por su parte, un portavoz del equipo legal externo de Trump declaró sobre esta acción legal, al asegurar que el pueblo estadounidense “apoya al presidente Trump” y exige “el fin inmediato de todas las cacerías de brujas”. Denunció que los argumentos de Carroll fueron “financiados” por los demócratas.

“El presidente Trump seguirá ganando contra la guerra legal liberal, mientras continúa enfocado en su misión de Hacer Grande a Estados Unidos Otra Vez”, acotó.

Apelaciones previas en el polémico caso

La reciente solicitud se produce luego de que un tribunal federal de apelaciones confirmara la sentencia. El mandatario había argumentado que el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan se “había equivocado” por permitir el testimonio de dos mujeres, Jessica Leeds y Natasha Stoynoff.

Sin embargo, un panel del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos dictaminó en diciembre del año pasado que el juez no había “abuso de su discreción” al admitir esas declaraciones.

Asimismo, otra apelación presentada por Trump para anular una sentencia por difamación de $83 millones de dólares en un caso conexo también fue rechazada en septiembre.

