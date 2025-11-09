Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Christian Nodal

La cantante mexicana Ángela Aguilar confirmó que se casará por la iglesia con su esposo, el también cantante Christian Nodal. La hija de Pepe Aguilar confirmó esta información ante un grupo de fans previo a uno de sus conciertos.

Ángela Aguilar tuvo un encuentro con un grupo de fans antes de su concierto en San Antonio, Texas, que forma parte de ‘Libre Corazón Tour’. Mientras firmaba autógrafos, la intérprete confirmó a sus seguidores que se casará por la iglesia con Nodal en mayo de 2026.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”, dijo a sus fans. Uno de ellos incluso le preguntó si podía ser su padrino de bodas, a lo que ella respondió: “A ver si te deja mi marido más bien”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una ceremonia civil el 24 de julio de 2024 en una hacienda en Morelos, México. La unión se dio casi dos meses después de que la pareja confirmó su relación, un anuncio que generó una fuerte polémica en redes sociales porque un par de semanas antes Nodal había anunciado su ruptura con la cantante argentina Cazzu, con quien tuvo una relación de casi dos años y comparten una hija.

Recientemente, Nodal confirmó en una entrevista con Adela Micha que en mayo de 2024 tuvo una boda espiritual con Ángela Aguilar en Roma, antes de confirmar públicamente su relación con la artista.

“Se dio todo, se dio todo. Entonces, que llamo al joyero, que llamo a un amigo… Nunca fue planeado (…) En el avión (dije): ‘Ella es… ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir (…) entonces, organizo una boda espiritual porque no se podía la legal”, reveló en la entrevista.

Hasta el momento, la pareja no ha ofrecido mayores detalles sobre la ceremonia religiosa. Sin embargo, ya confirmaron que planean llevar su unión al siguiente nivel. El anuncio de Ángela causó muchos comentarios en redes sociales y muchos ironizaron sobre el mes elegido para la ceremonia. El propio Nodal dijo que en mayo no solo se separó de la madre de su hija, sino que también se enamoró y se casó con Ángela Aguilar. En la entrevista con Adela Micha Nodal aseguró que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 volvió a ver a Ángela, el 20 habló con los padres de ella y el 29 se casaron en una ceremonia espiritual en Roma.

Debido al poco tiempo entre una relación y otra, se especuló que Nodal habría engañado a Cazzu con su actual esposa. Sin embargo, Nodal ha negado en repetidas ocasiones haber sido infiel.

