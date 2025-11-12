Ginecólogo del ejército acusado de grabar a sus pacientes en un centro médico en Texas

El ejército suspendió a uno de sus doctores especialistas, luego de recibir acusaciones en su contra sobre tocar inapropiadamente a las pacientes, además de grabarlas mientras estaban en consulta en el centro médico de una base en Texas.

Una mujer presentó una demanda en contra del ginecólogo Blaine McGraw, médico y comandante del ejército en Fort Hood. Según la demanda, alega que el doctor tocó de forma inapropiada a la demandante en varias ocasiones a lo largo de siete u ocho consultas.

Tomó fotos y videos sin su consentimiento

En la demanda que obtuvo el diario The Guardian, también alega que le tomó fotografías y grabó videos sin su consentimiento, cuyo material fue encontrado en su teléfono móvil cuando los detectives le exigieron entregarlo. Después, de darse a conocer la situación de la víctima, una docena de mujeres se unieron para denunciar al ginecólogo por los mismos cargos.

Según relataron, el ginecólogo ya había sido acusado de conducta sexual inapropiada en el centro médico del ejército en Hawái.

En un comunicado de la Armada de Estados Unidos, informaron que después de conocer la situación, tomaron la decisión de suspender a Blaine McGraw, lo cual sucedió el pasado 17 de octubre.

“Fort Hood suspendió a un médico del Ejército de su puesto en el Centro Médico Militar Carl R. Darnall (CRDAMC) tras las denuncias de un paciente. La División de Investigación Criminal (CID) del Departamento del Ejército inició una investigación sobre el exmédico pocas horas después. La investigación continúa”, indicó el ejército.

El abogado Andrew Cobos, quien presentó la demanda en nombre de la demandante, que es la esposa de un miembro del ejército, compartió que representa a las demás víctimas que presentaron alegaciones similares.

“Desestimaron las acusaciones creíbles”

“Fort Hood proporciona información sobre cómo el comando continúa brindando atención y apoyo a quienes puedan verse afectados. Si bien no toda la información puede divulgarse actualmente, reconocemos la necesidad de informar de manera proactiva tanto a las personas potencialmente afectadas como al público en general, con la mayor cantidad de información posible dentro del marco legal”, subrayó el ejército.

Según el informe que publicó The Guardian, las primeras quejas contra del ginecólogo se presentaron “años antes”, cuando trabajaba en el centro médico militar Tripler en Honolulu, Hawái, pero los altos mandos del ejército “desestimaron las acusaciones creíbles”, lo que permitió que su mala conducta “prosperara” en su nuevo trabajo en Texas.

“Para priorizar el apoyo a las posibles víctimas, CRDAMC agilizó las derivaciones para atención médica y otro tipo de apoyo para el paciente original que presentó las denuncias. Además, mandos del III Cuerpo Blindado y de Fort Hood se reunieron personalmente con el paciente”, añadieron en el comunicado.

Recursos para brindar apoyo a las víctimas

El ejército señaló que la oficina SHARP del III Cuerpo Blindado cuenta actualmente con 18 coordinadores militares de respuesta a la agresión sexual y defensores de las víctimas, los cuales están disponibles para brindar apoyo.

El Centro Médico Militar Carl R. Darnall trabaja en estrecha colaboración con la gestión de derivaciones para proporcionar atención fuera de la base a los pacientes que la soliciten.

Además de la investigación penal del CID del Ejército, están llevando a cabo varias investigaciones adicionales para examinar todas las facetas del caso, incluidos los sistemas, los procesos clínicos, las políticas y otras áreas. Señalaron que estas investigaciones tienen como objetivo garantizar que se siguieron los rigurosos estándares establecidos.

