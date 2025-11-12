Kate Burton contó que fue la casera de Jodie Foster en New Haven

La actriz Kate Burton está promocionando el estreno de la nueva miniserie de Netflix ‘The Beast in Me’, y durante una entrevista que dio recientemente habló sobre cuándo y cómo conoció a la también actriz Jodie Foster.

Habló sobre el tema en la conversación que tuvo con la revista ‘People’. Contó que ella y Foster coincidieron en la Universidad de Yale en los años 80. Burton estudiaba un postgrado, mientras que Foster estaba comenzando su pregrado en Literatura Afroamericana.

Burton, conocida por interpretar a Ellis Grey en ‘Grey’s Anatomy’, tenía una casa en New Haven, Connecticut, y se la alquiló a Foster durante una temporada.

“Ella fue mi inquilina en Yale. Yo era su casera, porque ella era estudiante de pregrado y yo de posgrado”, le dijo a ‘People’. También confesó que al conocerla supo que se convertiría en una gran estrella. “Fue la actriz infantil más increíble que jamás haya existido, y tiene una carrera extraordinaria”, dijo.

Hay que recordar que Foster se dio a conocer antes de entrar a la universidad, pues fue actriz infantil y cuando era adolescente formó parte del elenco de ‘Taxi Driver’ (1977), la película protagonizada por Robert De Niro.

Finalmente, Burton tuvo razón, pues Foster es una de las actrices más importantes de su generación. Antes de alcanzar el reconocimiento de muchas personas por su trabajo en Hollywood, la actriz se graduó de Yale.

A la fecha, Foster tiene dos premios Oscar en la categoría Mejor Actriz. El primero lo ganó en 1989 por su participación en ‘The Accused’ (1988 ), y el segundo lo ganó en 1992 por su trabajo en ‘The Silence of the Lambs’ (1991).

Además, fue nominada en 1995 por protagonizar ‘Nell’ (1994), y fue nominada en 2024 en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en ‘Nyad’ (2023).

