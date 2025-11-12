‘Thriller’ de Michael Jackson regresa al top 10 del Billboard Hot 100

Esta semana se ha informado que Michael Jackson rompió un nuevo récord mundial al convertirse en el único artista en posicionar una canción en el top 10, del Billboard Hot 100, en seis décadas diferentes.

El récord lo cumplió en la semana del 15 de noviembre con la canción ‘Thriller’, la cual subió del número 32 al 10 de la Billboard Hot 100.

Según datos de Luminate, la canción registró 14 millones de reproducciones oficiales y una audiencia de transmisión radiofónica de 9.3 millones durante la semana de seguimiento del 31 de octubre al 6 de noviembre.

Jackson superó a Andy Williams, quien tenía el récord con una canción en el top 10 durante cinco décadas diferentes.

Esta noticia ha hecho que se recuerde que la primera vez que Jackson entró a esta lista fue en noviembre de 1971 con ‘Got to Be There’. Durante su carrera logró registrar 30 sencillos en el top 10. Antes de romper este récord, su última aparición habría sido en 2018 con ‘Don’t Matter to Me’, un featuring con Drake.

El primer adelanto de ‘Michael’

El ascenso de la canción se da días después de que se publicara el primer tráiler oficial de ‘Michael’, la película biográfica del Rey del Pop que ha sido dirigida por Antoine Fuqua. El lanzamiento del este adelanto también marcó un hito, pues logró más de 116 millones de vistas en las primeras 24 horas, convirtiéndose en el mayor lanzamiento de un tráiler para una biopic musical.

‘Michael’ es protagonizada por Jaafar Jackson, quien es sobrino de Michael Jackson. El estreno de la película está programado para el 24 de abril del año que viene, 17 años después de la muerte del cantante.

Por ahora no se tiene certeza sobre si la película será un viaje por toda la carrera de Michael Jackson o si se centrará en un momento específico, lo que sí es cierto que en los comunicados oficiales se menciona que el film es una “mirada profunda” al hombre detrás del artista y sus complejidades.

En el tráiler, se muestran diferentes momentos claves de su carrera, incluyendo sus inicios con The Jackson 5.

