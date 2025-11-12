Trump defiende llegada de cientos de miles de estudiantes chinos pese a su línea dura migratoria

El presidente Donald Trump defendió la necesidad de atraer a trabajadores y estudiantes internacionales a Estados Unidos, a pesar de su política previa de control migratorio estricto.

Durante una entrevista con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, Trump se centró en la escasez de talento y el plan del gobierno para ofrecer 600,000 visas a estudiantes chinos, medida que ha causado críticas entre los más conservadores.

El intercambio comenzó cuando Trump afirmó que “Estados Unidos necesita trabajadores extranjeros porque no tenemos suficiente talento”.

Trump afirmó que no hay “ciertos” talentos

Ante esto, Ingraham difirió de esta idea al argumentar que “no se puede inundar el país con cientos de miles de trabajadores extranjeros”.

Trump insistió en su punto, al destacar la necesidad de atraer profesionales: “También hay que atraer talento”. Sin embargo, Ingraham replicó: “Tenemos mucha gente talentosa aquí”, pero Trump se mantuvo firme: “No, no los tienes… no tienes ciertos talentos”.

La periodista de Fox News presionó a Trump sobre su propuesta de permitir la entrada de un gran número de jóvenes chinos.

Trump afirma que hay infraestructura para recibir a los estudiantes

Ingraham preguntó: “Usted ha dicho que hasta 600,000 estudiantes chinos podrían venir a Estados Unidos. ¿Cómo es eso pro-MAGA?”

Trump vinculó la posible llegada de estos estudiantes al sistema educativo estadounidense, indicando: “También tenemos un sistema enorme de colegios y universidades. Si lo redujéramos a la mitad… quedarían la mitad de los colegios en Estados Unidos”.

Ingraham cuestionó si esto significaba una dependencia: “¿Entonces dependemos de China para mantener en funcionamiento nuestro sistema universitario?”.

Finalmente, Trump concluyó su argumento sobre el beneficio de la presencia internacional: “En realidad creo que es bueno tener países externos”.

