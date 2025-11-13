Alarma máxima en NuevaYork: Jalen Brunson sufre una lesión que pone en jaque a los Knicks

El Madison Square Garden contuvo la respiración. En un momento crucial de la temporada, la pieza más valiosa del esquema de los New York Knicks, el armador Jalen Brunson, tuvo que retirarse del juego por una lesión.

El incidente se produjo durante el partido, cuando el base mostró signos de dolor y malestar, siendo asistido de inmediato por el cuerpo médico del equipo. Su salida de la cancha enciende las luces rojas para la organización, pues Brunson ha sido el eje central de la ofensiva y el líder indiscutible en la pista.

El impacto de la ausencia

La potencial baja de Jalen Brunson no es solo una preocupación estadística; es una crisis de liderazgo y producción para los Knicks. Desde su llegada, Brunson ha transformado la ofensiva del equipo, demostrando ser un anotador formidable en el clutch y un creador de juego fiable.

Su ausencia obligará al entrenador Tom Thibodeau a reajustar profundamente la rotación y a depositar una presión mucho mayor en jugadores como Julius Randle y RJ Barrett para que asuman roles de anotación y manejo de balón más grandes. La incertidumbre sobre la gravedad de la lesión mantendrá a la afición neoyorquina en vilo, pues el equipo necesita a su estrella sana para mantenerse firme en la lucha por los playoffs.

Se espera que el equipo médico de los Knicks realice pruebas exhaustivas a la brevedad posible para determinar el alcance exacto de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

