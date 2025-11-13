Los mejores estados para disfrutar el otoño en EE.UU. en 2025

El turismo otoñal mueve miles de millones de dólares cada año en Estados Unidos, impulsado por actividades que van desde recorrer senderos cubiertos de hojas rojizas hasta visitar festivales, bodegas, maizales y huertos de manzanas.

Con la llegada del otoño 2025, un nuevo análisis de LawnStarter revela cuáles son los mejores estados del país para vivir la temporada al máximo, combinando naturaleza, gastronomía y tradiciones locales.

El estudio evaluó a los 48 estados contiguos con base en 24 métricas, incluyendo duración y pico del follaje otoñal, cobertura forestal, número de festivales y la disponibilidad de actividades típicas de la estación, como granjas de calabazas, huertos de manzanas, maizales y fincas de maple.

A continuación, el ranking de los 5 estados líderes en festividades otoñales en 2025.

Los estados con los mejores festivales de otoño en este 2025

1) California: el rey del otoño en 2025

California encabeza la lista gracias a su diversidad climática y geográfica, lo que permite disfrutar del otoño prácticamente de norte a sur.

Por qué destaca California:

* Semanas con follaje otoñal: 11 (puesto 1, empatado)

* Días de pico de color: 68 (puesto 3)

* Bosque total: 31.6 millones de acres (puesto 2)

* Rutas escénicas: 123 (puesto 1)

* Bodegas por cada 100,000 residentes: 16 (puesto 3)

Cuándo visitar:

* Norte y oeste: finales de septiembre a finales de octubre

* Sur y costa: noviembre

Tip local: haz una parada en Half Moon Bay, la autoproclamada “capital mundial de la calabaza”, donde se cultivan más de 3,000 toneladas de calabazas cada año.

Calfornia alberga el festival de calabazas más importante de EE.UU. (Foto: Jeff Chiu/AP)

2) Vermont: tradición, naturaleza y sabor a maple

Vermont es un clásico del otoño y, aunque tiene menos semanas con follaje que otros estados, destaca por su densidad de granjas y paisajes icónicos de Nueva Inglaterra.

Por qué destaca Vermont:

* Semanas con follaje: 7 (puesto 36)

* Días de pico: 43 (puesto 20)

* Superficie forestal: 76% del estado (puesto 4)

* Granjas de maple por cada 100,000 habitantes: 223 (puesto 1)

* Granjas de calabazas: 11 (puesto 1)

Cuándo visitar:

De finales de septiembre a mediados de octubre.

Tip local: recorre una de sus numerosas sugarhouses, donde podrás conocer de cerca la producción del emblemático jarabe de maple.

3) Washington: paisajes intensos en el noroeste del país

Washington combina bosques densos, rutas escénicas y una de las mayores ofertas de bodegas per cápita del país.

Por qué destaca Washington:

* Semanas con follaje: 10 (puesto 3)

* Días de pico: 59 (puesto 10)

* Bosque total: 22 millones de acres (puesto 9)

* Rutas escénicas: 32 (puesto 5)

* Bodegas por cada 100,000 habitantes: 18 (puesto 2)

Cuándo visitar:

De finales de septiembre a principios de noviembre.

Tip local: visita Leavenworth, un pueblo de inspiración alpina conocido por su ambiente festivo, vino local y fácil acceso a actividades al aire libre.

4) Virginia: colores intensos en los Apalaches

Virginia combina paisajes icónicos con una larga temporada de colores, ideal para los amantes de los viajes por carretera.

Por qué destaca Virginia:

* Semanas con follaje: 11 (puesto 1, empatado)

* Días de pico: 60 (puesto 9)

* Cobertura forestal: 63% (puesto 9)

* Rutas escénicas: 17 (puesto 9)

* Bodegas per cápita: 7 (puesto 6)

Cuándo visitar:

De mediados de octubre a mediados de noviembre, con finales de octubre como el mejor momento para apreciar el espectáculo en la Blue Ridge Parkway.

Tip local: recorre las 105 millas de Skyline Drive, dentro del Parque Nacional Shenandoah, donde los bosques se tiñen de amarillo, rojo y marrón.

5) Nueva York: un otoño vibrante más allá de la ciudad

Aunque muchos piensan en Manhattan, Nueva York es líder en paisajes otoñales, gracias a sus montañas, bosques y granjas.

Por qué destaca Nueva York:

* Semanas con follaje: 9 (puesto 11)

* Días de pico: 62 (puesto 8)

* Cobertura forestal: 62% (puesto 10)

* Huertos de manzanas per cápita: 1.4 (puesto 10)

* Granjas de maple per cápita: 7.4 (puesto 8)

Cuándo visitar:

De finales de septiembre a finales de octubre. Para los Adirondacks y Catskills, lo ideal es inicios de octubre.

Tip local: adéntrate en la leyenda de Sleepy Hollow y visita el espectáculo de The Great Jack O’Lantern Blaze, donde más de 7,000 calabazas talladas iluminan el paisaje.

El análisis confirma que el otoño sigue consolidándose como una de las temporadas turísticas más atractivas en EE.UU., combinando clima fresco, colores intensos, actividades tradicionales y un creciente interés por experiencias al aire libre.

Para quienes buscan planear escapadas entre septiembre y noviembre, estos estados ofrecen una mezcla equilibrada entre naturaleza, gastronomía, cultura y diversión estacional.

Sigue leyendo:

* 5 festivales de calabaza que no te puedes perder en EE.UU. este otoño

* Los mejores 5 pumpkin patches que puedes visitar en esta temporada con tu familia