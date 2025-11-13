Millie Bobby Brown eligió a Noah Schnapp como padrino de su hija

La actriz Millie Bobby Brown está promocionando la temporada final de la serie de Netflix ‘Stranger Things’ y durante una reciente entrevista con ‘Entertainment Tonight’ reveló a quién había elegido para ser el padrino de su hija.

No es de extrañar que entre las opciones tuviera a sus compañeros de ‘Stranger Things’, pues este proyecto la hizo conocida a nivel mundial y consolidó su carrera cuando apenas estaba entrando a la adolescencia.

El padrino de su hija es Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers en la serie. Ambos fueron seleccionados para el proyecto cuando apenas tenían 12 años. Hay que recordar que la serie estrenó en 2016 y en diciembre estrenará su esperado final.

Durante la conversación con ‘Entertainment Tonight’, Bobby Brown habló sobre sus compañeros y explicó: “Sadie Sink es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino. Se transforman en las versiones más adorables de sí mismos. Sus voces de bebés emergen cuando están cerca de ella”.

Por otro lado, Schnapp le contó al medio: “Ay, sinceramente, es la mayor alegría. Me resulta increíble verla crecer, desde aquella niña tan inocente, vivaz y alocada, hasta convertirse en madre y casada. Estoy muy orgulloso de ella”.

Hay que recordar que la actriz informó este verano que ella y su esposo Jake Bongiovi habían adoptado una niña. Por los momentos, la actriz ha sido bastante reservado con los detalles de la pequeña, ni siquiera han compartido su nombre, pues ambos quieren proteger su identidad.

La adopción se dio un año después de ella y el hijo de Jon Bon Jovi se casaran en Estados Unidos. Esta ceremonia también fue bastante privada y la actriz no compartió fotos hasta semanas después de la unión.

Ahora, todo el elenco de ‘Stranger Things’ está enfocado en la promoción del estreno de la quinta y última temporada de la serie, la cual estará dividida en tres partes: los primeros cuatro episodios estrenarán el 26 de noviembre, luego estrenarán tres episodios más el 25 de diciembre y el último episodio está disponible el 31 de diciembre.

