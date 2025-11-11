Camarón Zepeda ya tiene planeado su regreso a los cuadriláteros

Después de haber caído ante Shakur Stevenson en su intento por conquistar el título absoluto de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el boxeador William “Camarón” Zepeda ya tiene fecha para regresar al cuadrilátero según la información suministrada por su propio entrenador, Jay “Panda” Najar,

Estas declaraciones las realizó durante un contacto con diversos medios de comunicación mexicanos en las que detalló que su protegido tiene el pensado regresar al ring para el próximo mes de marzo de 2026, teniendo la mirada fija en recuperar terreno y buscar nuevamente una oportunidad por el campeonato mundial.

Asimismo detalló que Zepeda ha venido realizando una intensa preparación para poder recuperar su capacidad física y mental de cara a su regreso con el único objetivo de quedarse con el triunfo.

Foto: Golden Boy / Cris Esqueda

“Estuvimos con Eric Gómez (presidente de Golden Boy Promotions). En marzo vamos a pelear en Texas o California, se busca rival. Él inicia su preparación, ya está en campamento con Carlos Duarte en Toluca. Él sube a Jiquipilco el 7 de enero para poder estar con su familia, algo que no ha hecho en mucho tiempo, pasar las fiestas navideñas y Reyes. En marzo el Camarón estará listo y Eric lo único que me dijo es que puede ser en Texas o California”, expresó.

El Camarón, quien llegó a su pelea ante Stevenson como campeón interino ligero del CMB, no pudo ante la habilidad del estadounidense y perdió por decisión unánime. Sin embargo, su entrenador considera que el aprendizaje obtenido en ese combate será clave para su evolución como peleador.

“Como todos saben y conocen, no perdió con cualquier rival, perdió con alguien que para mí será Salón de la Fama, un rival invicto que para mí puede hacer muchas cosas como Crawford, para mí son únicos. Pero hay que trabajar y aprender de esto porque no podemos aplaudirle que se haya ido a 12 asaltos con Shakur, tenemos vergüenza deportiva, queremos ganar, que su nombre esté en el libro del boxeo y hay que trabajar sobre eso. Las oportunidades siguen y estamos entre los mejores 5 del mundo”, destacó el Panda.

Foto: Golden Boy / Cris Esqueda

Actualmente, Zepeda continúa bien posicionado en las listas internacionales al ocupar el tercer lugar del ranking del CMB y la quinta casilla en el listado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), lo que mantiene vivas sus posibilidades de volver pronto a una contienda titular.

“Agradecerle a Mauricio Sulaimán (presidente del CMB) que entendió que esta fue una pelea dura con un peleador que puede llegar al Salón de la Fama como Shakur, está entre los mejores cinco del mundo, también en la OMB, dos organismos poderosos. Siempre nuestro corazón y alma voltea al verde y oro por ser mexicanos, pero vamos a sentarnos a platicar con el equipo y ver qué es lo que sigue, ver qué es lo que el señor Mauricio ponga en la mesa para nosotros también”, concluyó el entrenador en sus declaraciones ante los medios.

