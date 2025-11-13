¿Por qué Yailin La Más Viral canceló su presentación en el Coca-Cola Hall?

La cantante dominicana Yailin La Más Viral canceló la presentación que tenía pautada para este 14 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, en Puerto Rico.

En un reciente comunicado, su equipo de trabajo dijo: “Yailin La Más Viral informa al público en general y a su comunidad de seguidores que lamenta profundamente la cancelación del evento programado para celebrarse mañana viernes 14 de noviembre del año en curso, en el Coca-Cola Music Hall, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Esta situación no responde a una decisión de la artista, sino a una determinación unilateral tomada por la empresa contratante, Rompe Olas Productions y el señor César Sainz, responsables de la organización del espectáculo”.

Comunicado publicado este 13 de noviembre por Yailin La Más Viral.

Afirmaron que la intérprete de ‘Siempre la más, nunca la menos’, agradece a todos los fanáticos que habían comprado entradas para verla y en especial aquellos que viajaron hasta San Juan para este show.

En otra parte del comunicado, aseguraron que el compromiso de la ex de Anuel AA con la audiencia permanece intacto, y reiteraron su disposición absoluta para presentarse cuando existan las condiciones contractuales y logísticas necesarias.

“Agradece la comprensión de todos y confía en poder reencontrarse muy pronto con su público de Puerto Rico. Asimismo, extiende un agradecimiento especial a quienes viajaron desde el extranjero para disfrutar de su música y presencia, reconociendo el esfuerzo económico y personal realizado. No se preocupen: tendrán ‘chivirica’ para rato”, afirmaron.

En redes sociales, hubo quienes aseguraron que la falta de venta de entradas pudo haber causado esta situación.

Yailin La Más Viral este año protagonizó situaciones similares, cuando canceló varios conciertos en Europa.

